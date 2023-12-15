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宁夏高等研究院启动建设

2023年12月15日08:10 | 来源：光明日报
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原标题：宁夏高等研究院启动建设

　　 宁夏高等研究院建设启动推进会14日在宁夏银川举行，为打造西部地区高层次人才培养和科技创新试点示范基地，教育部和宁夏共同启动建设宁夏高等研究院。这是全国首个以省（区）命名的高等研究院。

　　 推进会上，20多家国内“双一流”建设高校以及宁东能源化工基地、国家能源集团宁夏煤业公司的负责同志作了主题发言。

　　 华东理工大学党委副书记沈海涛表示，华东理工大学与宁夏当地企业和高校长期保持良好合作关系。2023年8月，与宁东能源化工基地管委会成立了宁东创新研究院，几个月时间已先后组织13批次36名专家到宁东调研或开展工作，开展技术咨询服务86项，现已形成10个项目的合作意向，意向合作经费7000余万元。

　　 宁东能源化工基地管委会主任张伟说，目前宁东基地聚焦煤化工、精细化工、节能环保、新材料、新能源等重点产业，梳理出32家企业65项校企合作项目，将派出工作组主动与各高校逐个对接项目。

　　 宁夏大学校长彭志科表示，将发挥宁夏本土高校的优势作用，用好“部区合建”工作机制，加强学科与行业产业、区域发展的紧密衔接，力争在枸杞、葡萄与葡萄酒、草学、民族学等方面建设一流学科、培育一流人才。（记者闫磊、张文攀）

(责编：李昉、孙竞)

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