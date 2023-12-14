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速滑少年从这里启航

——探访全国速度滑冰青少年训练营

2023年12月14日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：速滑少年从这里启航

　　 换上冰服，穿好冰刀，在教练的指挥下，13岁的隋佳峄随队步入冰场，开启一天中最期待的培训课程。13日午后的吉林省速滑馆内，50名少年从冰面飞驰而过，冰刀踏击冰面的声响打破了这里原有的沉寂。

　　 “别太快，注意挥臂动作，幅度再大一点……”场边，教练员常锐通过骨传导主机不时向隋佳峄发出技术要领提示。

　　 这是隋佳峄在全国速度滑冰青少年训练营（吉林站）度过的第九个培训日。家住通化的他9岁开始练习速滑项目，如今已相继将全国中小学速度滑冰比赛1000米、1500米和吉林省第十九届运动会速度滑冰500米比赛的金牌收入囊中。

　　 “我非常喜欢速度滑冰，它很有魅力。”隋佳峄说，经过9天的培训，自己在转弯技术和冲刺方面得到了不小的提升。通过总共为期20天的训练营，隋佳峄的目标是在3000米项目实现突破。“我的偶像是高亭宇，希望有朝一日能像他一样，在冬奥舞台上为国争光。”他说。

　　 来自长春的14岁学员赵婧淼说，训练营上午设置数学、语文、外语等课程，中午进行速度滑冰场地练习，晚上进行陆地体能训练，闲暇时间队员们经常聚在一起，交流心得，共同进步，“每一天都很充实”。

　　 据常锐介绍，本次训练营围绕运动员反兴奋剂教育、体育道德以及速滑项目专项理论、技术、体能等方面开展培训，聘请白俄罗斯教练及国内教练团队进行技术指导。

　　 “孩子们是来自各地体校的优秀苗子，都带着荣誉感而来，训练特别认真，成效也非常显著。”常锐说，期待通过训练营挖掘、选拔优秀苗子，加强后备人才储备，未来积极为国家输送优秀人才。

　　 吉林省体育局副局长曲永凯表示，训练营为速滑小将们搭建了一个宝贵的学习平台，期待他们在这里收获进步，未来在更大的舞台上为国争光，为家乡添彩。

　　 （记者周万鹏）

(责编：李昉、李依环)

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