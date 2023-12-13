本报电 （宋 鹏）近日，在浙江省杭州市淳安县，随着淳安鸠坑新茶博馆的开馆，中国农科院、浙江大学等的高层次人才相继入驻，淳安县首个乡镇级乡村共富人才综合体正式投入使用，淳安“三茶”（茶文化、茶产业、茶科技）统筹茶产业高质量发展正迎来新的发展机遇。

据悉，淳安茶产业乡村共富人才综合体项目位于新茶博馆二楼，进驻专家分为“领衔专家”“科技小院专家”“建站专家”和“非遗传承人”等4个类别。目前，已引入12名合作专家，他们在这里不定期开展培训与研讨会议等活动。

“今年以来，淳安县助力鸠坑乡、里商乡、威坪镇、梓桐镇、宋村乡等茶产业特色乡镇，通过项目合作、技术交流、政策互通、产才融合、学教相长等形式，推进人才联建，力图形成人才层次高、带富作用强的茶产业乡村振兴人才集聚平台。”淳安县相关负责人介绍。

在该模式的带动下，淳安县如今吸引了更多创业者的目光。为推动茶产业提质增效、茶农增收致富，近年来，鸠坑乡通过改革创新，制定了“夏秋茶报价清单”，开发上线了“贡茶鸠坑”数字系统，以更好促进市场规范竞争。截至今年8月，已带动全乡茶农增收200余万元。

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