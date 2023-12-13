原标题：科研课题瞄准地方发展难题

日前，在江苏盐城条子泥条北垦区的实验实习基地，数千亩水稻开镰收割，稻田内养殖的斑点叉尾鮰也开始捕捞，千重稻浪与碧空白云辉映出一幅美丽画卷。

这是盐城师范学院组织科研团队在当地废弃盐田、废弃海水养殖场和新垦滩涂进行重盐土快速高效改良攻关及“种养一体化”模式探索下，打造出的“粮仓”，也是该校“把论文写在田野大地上”，助力地方高质量发展的生动注脚。

走访538所学校、发放3.3万多份问卷、访谈1000余名教育工作者……对于盐城师范学院教师陆芳来说，这是一份沉甸甸的成绩单。她所参与的盐城中小学校“双减”实施情况的调研，得到教育部基础教育司的批示，为盐城推进基础教育改革发展提供了重要参考。

近年来，该校众多教师将科学研究的课题瞄准地方发展的难题，与地方同题共答，让在科研基础上产生的“金点子”落地成为破解地方发展难题的“金钥匙”。

“选择回乡任教，做一名乡村教师，为家乡培养优秀学子是我的梦想。”谈及职业选择，盐城滨海县八滩镇中心小学教师顾益生满是自豪。作为毕业于盐城师范学院的一名乡村定向师范生，工作不到一年的他得到了学生家长的一致肯定。

盐城师范学院作为江苏省七所招收乡村定向师范生的高校之一，2016年至2023年，学校为社会输送了近3000名本土化乡村教师。

“大丰瓷刻将有实有虚的刀法和技法相结合，在瓷体表面再现书画笔墨之韵，被誉为‘瓷器上的刺绣’。”近日，在一场特殊的“带货”直播中，来自盐城师范学院的学生曹宇艳，正通过镜头向网友们推荐具有盐城地方特色的非物质文化遗产。

近年来，盐城师范学院深挖盐城地方文化“富矿”，创新传播形式，激活文化发展的“一池春水”。

学校组建追梦非遗团队，踏访盐城各地，调研100余个非遗项目，拍摄50余部非遗纪录片。搭建盐城市非物质文化遗产传播平台，与淮剧、亭湖木雕、东台发绣等多项非遗的传承人合作，举办“带货”直播和主题展销会。学校还举办大运河文化带建设论坛，邀请专家学者共话大运河盐运文化的“前世今生”。

盐城师范学院党委书记戴斌荣表示：“高校为地方发展提供智力和人才支持，在此过程中，学校的科研能力得以提升，育人成效得以彰显，真正实现校地双方共赢。”

（记者 苏 雁 杜 倩 通讯员 徐苏阳）

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