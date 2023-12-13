原标题：加强学科交叉 推进艺科融合

12月4日，记者来到青岛理工大学艺术与设计学院传统文化基因数智设计实验室，映入眼帘的是极具科技范儿的3D打印机、三维扫描仪、脑机实验设备和交互体验设备。实验室里，青岛理工大学环境设计专业大三学生狄晓琳正在用人体动作捕捉设备和可穿戴测量设备进行数据提取。据了解，她和同学设计的“芯动计划”作品，在刚刚结束的第十一届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛上获得了一等奖。

近年来，青岛理工大学艺术与设计学院紧盯数字设计及人文发展前沿，聚焦传统优秀文化设计资源保护与活化，推进学科交叉及成果产出，形成了艺术和科技融合的特色创新人才培养模式。

资源整合 搭建创新平台

“如何在保持艺术学科本体性和特色性的基础上，引入科技、创新理念，培养具有跨学科背景的应用型、创新型人才，是学院着力解决的一项重要课题。”青岛理工大学艺术与设计学院党委书记吕楠告诉记者。

青岛理工大学艺术与设计学院瞄准智能制造与数字化设计、传统文化基因数智设计等方向，先后申报建立省级传统文化基因数智设计实验室、建筑创意产学研合作平台、青岛市智能交互工业产品设计工程研究中心等多个平台，依托各学科带头人开展数字文化建设、工业设计等前沿交叉学科研究。

在实际教学中，该学院鼓励学生参与融合艺术设计与新技术的项目，如装配式仿古建筑数字化营造、5G时代数字乡村虚拟农业设计等。学院还设立了交叉学科课题，让设计专业学生与文科专业、计算机专业学生组队合作，提升跨学科、跨领域研究水平。

“我们还开设了学生跨学科创新工作坊和创客沙龙，积极参与创新设计竞赛，自主探索新文科建设的实践路径。”吕楠介绍，目前，学院各专业艺术与科技融合教学已实现100%覆盖，学生的创新意识、融合意识不断提升，为今后的就业、创业打下了良好基础。

多元协同 助力产业发展

“艺科融合的最终目的，就是要增强共同体意识，既要立足学校自身发展，也要结合青岛高质量发展的需求来推进应用型、创新型人才培养。”青岛理工大学艺术与设计学院院长孙波介绍，学院联合行业企业逆向设计课程，以成果目标为导向，以教学任务为驱动，以校内外资源整合为核心，建立纵向串联、横向互动的艺科融合共同体。

近年来，青岛理工大学艺术与设计学院联合海信集团有限公司、青岛市博物馆等30余家国内知名企业、单位，开展交叉与合作研究。学院成立了中华传统工具设计价值研究中心、装配式仿古建筑研究中心、数字交互研究中心等科研共同体，聚焦地方产业资源，拓展产教融合平台，助力地方经济社会发展。

“学院以地方产业发展需求为切入点，聚焦共性关键技术和产业需求，持续加大校企合作力度，发挥‘设计+’学科优势和智库作用，赋能城市高质量发展。”孙波说。

据不完全统计，近年来，该学院完成青岛藏马山影视基地、青岛世界博览城国际会议中心、桂林融创国际旅游度假区等传统建筑数字化营造项目。这些项目先后获得全国优秀工程勘察设计行业奖、全国美丽村居建筑设计大赛银奖等专业奖项。

文化引领 培养优秀人才

聚焦乡村振兴、传统建筑保护等重大战略和社会热点，青岛理工大学艺术与设计学院着力打造开放式全链条艺科融合生态圈，落实“三全育人”。

该学院深入挖掘中华优秀传统文化，运用数字技术、虚拟现实等前沿技术，推进专业课程与思政教育同向同行，融通“第一课堂”和“第二课堂”，引导学生将书本知识内化于心、外化于行。学院借助采风调研，每年组织学生深入遵义、嘉兴、沂蒙等红色教育基地采风、实践，在日常教学中实现思政育人的功能。

“通过课堂上的学习、参加学院组织的实践活动，我领悟到艺术与科技融合的魅力。这些宝贵的经历也为我的设计提供了源源不断的灵感。”青岛理工大学艺术与设计学院2023届毕业生陈思思说。

科技与艺术相互融合，有力提升了原始创新力。科技媒介的引入，为“新艺科”的建设提供了新的驱动力。近年来，青岛理工大学艺术与设计学院获批国家社科基金1项、后期资助项目1项、教育部人文社科基金项目4项、山东省自然科学基金项目4项。近3年来，该学院学生获得国家级创新设计比赛奖项187个。

（记者 宋迎迎 通讯员 张 恬）

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