人民网北京12月11日电 日前，2023年全国普通高等学校音乐教育专业本科学生和教师基本功展示在湖南师范大学举办。据悉，本次活动由教育部体育卫生与艺术教育司主办，湖南省教育厅、湖南师范大学承办，来自全国107所高校的352名师生参加展示。

据悉，本次活动在项目设置上进行了改革创新。学生基本功展示按照教学展示（微课）、专业能力、社会实践三个部分进行整体设计，教师基本功展示包括教学展示（微课）、专业技能展示、审美和人文素养展示（经典音乐作品赏析）、社会实践四个部分。

教育部体育卫生与艺术教育司司长崔保师表示，举办音乐教育专业基本功展示，着眼点应放在推进美育工作上，用美育改造音乐教育，赋予新时代音乐教育明确的价值追求、深刻的思想主题，载以娴熟的专业水平，从而提升学生的审美素养，实现价值塑造、丰富精神生活、完善人生品格、涵养文明言行、推动社会和谐。

崔保师强调，举办本次音乐基本功展示是在建设教育强国、学校美育面向高质量发展新阶段的一次全新教学改革实践，也是全国高校音乐教育专业师生交流互鉴的大教研。要更加重视交流互鉴，更加重视总结及提炼，更加重视规范安全，将展示活动切实打造成高水平、高质量的音乐教育展示平台。

湖南师范大学党委书记蒋洪新表示，音乐教育作为一种审美教育，是实施美育的重要途径。近年来，湖南师范大学在师资队伍建设、办学条件改进和实践育人等方面取得了一定成效。希望通过本次展示，能助推学校教育教学、人才培养、师资队伍建设，进一步加强院校之间的联系与沟通，推动音乐教育向高质量迈进。

湖南省教育厅副厅长刘静表示，湖南省委省政府高度重视教育工作，始终将教育放在优先发展的重要战略地位。湖南深厚的人文底蕴为本省开展艺术教育提供了丰富土壤。在加强学校美育方面，湖南坚持高位统筹推进，搭建交流互动平台，营造浓厚艺术氛围，常态化开展艺术展演活动，全面提升学生的专业能力。（李依环、董飞、沈鼎洲）

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