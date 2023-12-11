原标题：湖南农业大学农学院积极探索高校科技成果转化

日前，湖南农业大学农学院现代产业学院年会暨成果推介会在长沙举行。会上发布了来自该学院的水稻、油菜、玉米、花生等作物新品种、新技术的40余项农业科技创新成果。

2020年，湖南农业大学农学院依托农学专业、种子科学与工程专业，联合北京大北农科技集团股份有限公司、北京金色农华种业科技股份有限公司、湖南金色农华种业科技股份有限公司，共同申报成立湖南省现代产业学院。2021年1月，该现代产业学院获批通过，成为湖南省首批现代产业学院之一。

湖南农业大学副校长陈光辉介绍，两年多来，产业学院通过引企入校、引企入教，积极构建了良性循环的科技成果转化和产业化体系，选育出诸多水稻、油菜、玉米、花生、棉花等新品种，推广并覆盖全国，成果转化费达1700万元。

产业学院主体单位之一、湖南农业大学农学院院长吴俊表示，农学院创新体制机制鼓励教师在完成基本科研教学任务的前提下，积极走出去与企业对接，充分发挥学校学院和企业各自优势、优化科技资源配置、促进产学研紧密结合。

截至目前，农学院通过产业学院，与湖南粮安科技合作选育的高档优质不育系“檀湘A”实现了涉及金额达500万元的成果转让；与北京金色农华种业科技股份有限公司合作选育的“陆两优996”“C两优396”等水稻品种，为合作企业带来了良好的经济效益；与北京金色农华种业科技股份有限公司合作创立的小粒型不育系选育与高效制种新体系，开辟了杂交水稻全程机械化制种新途径，构建了较完善的商业化育种体系，成功选育出小粒不育系超高产组合“卓两优1126”、高档优质杂交香稻组合“芯香两优1751”等品种，并进行大面积推广。

近期，湖南省委书记沈晓明主持召开推进高校科技成果转化专题座谈会，研究部署加快推动高校科技成果转化工作。吴俊表示，学院力争在未来开展包括此次成果推介会议在内的形式多样的系列新成果推介活动，助力优质科技成果从校园走进企业，从实验室走向生产线，从“书架”走上“货架”，积极探索企业与高校联合攻关和成果转化的机制模式。

（记者俞慧友）

(责编：郝孟佳、李昉)