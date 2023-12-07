原标题：为强国建设提供智力支持

卢建军 西安交通大学党委书记

人才是第一资源。当前，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。党的二十大报告指出，深化人才发展体制机制改革，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。这为新时代人才工作提供了科学指引、行动指南和根本遵循。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，西安交通大学（以下简称西安交大）对学校人才培养状况进行了深入调研。调研发现，近年来在党的全面领导下，西安交大人才培养量质齐升，成果凸显。但对标社会主义现代化建设对人才提出的更高要求，我们也发现了一些矛盾和问题。

西安交大党委深刻认识到，高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，要牢记为党育人、为国育才的初心使命，切实落实立德树人根本任务，全面提升人才自主培养质量，全方位培养、引进、用好人才，为强国建设、民族复兴伟业提供人才支撑。为此，西安交大将坚定不移实施人才引领发展战略，大力弘扬教育家精神、科学家精神、西迁精神，总结运用主题教育成果经验，持续在“真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才”上下功夫、求实效，以高质量党建引领人才队伍高质量发展。针对调研中发现的问题，我们要着重做好下述四点工作。

一是营造尊重人才的氛围，做到真心爱才。要牢固树立“人才是第一资源”的理念，充分发挥西部科技创新港秦创原总窗口的示范引领效应，打造具有全球竞争力的人才高地，为人才提供干事创业的大平台。要进一步落实领导班子成员深入基层调查研究工作机制，完善校院两级班子成员联系专家制度，及时了解掌握人才所思所想、所忧所盼。要持续推动“作风建设年”取得的成果走深走实，丰富“我为师生办实事”实践活动，做到尊重人才、善待人才，增强人才认同感、获得感和自豪感。

二是创新人才培育模式，做到悉心育才。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，传承弘扬“听党指挥跟党走”的西迁精神，激励广大教师做“经师”和“人师”相统一的“大先生”。要进一步落实“时代新人铸魂工程”，实施基础学科拔尖人才培养战略行动，启动新一轮“产教融合、协同育人”创新工程，落实“百千万卓越工程人才培养”计划，提升拔尖创新人才培养质量。要深入实施“领军、青拔、青秀”支持计划，激励领军人才，关心并扶持青年人才成长，构建“学科带头人—学术带头人—学术骨干”三位一体的人才发展路径。

三是破解引进人才难题，做到倾心引才。要对标国家重点领域和产业发展需求，建立各类人才数据信息库，形成人才队伍与国家战略方向匹配清单，推动完善“一事一议、一人一策”的精准引才工作机制。要围绕国家和地方重点产业领域，联合政府、科研院所、龙头企业共建资金池、人才池、专利池，探索“学校招、企业供、政府助、协同用、多方赢”的柔性引才模式，实现人才互补协同、创新成果共享。

四是增强使用人才实效，做到精心用才。要以高质量课程建设为牵引，持续强化基础课教师队伍建设。要以产学研深度融合为着力点，持续强化应用牵引基础研究，打造“科学家+工程师”团队，推动人才更好地服务经济发展、融入社会、融入产业。要围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”问题，以“破四唯”和“立新标”为突破口，完善基于学科特点的分类评价制度，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系。要以清廉的政治生态引领健康的学术生态、和谐的人文生态，鼓励尝试、宽容失败，让有才者有位、有位者有为，形成人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。

(责编：郝孟佳、孙竞)