原标题：大力培育拔尖创新人才

尤 政 华中科技大学校长、中国工程院院士

党的二十大报告强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。这一重要论断，赋予了教育在全面建设社会主义现代化国家中新的战略地位、历史使命和发展格局，充分体现了党和国家对在新时代实施科教兴国战略的高度重视。

华中科技大学（以下简称华科大）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，围绕“培育拔尖创新人才”开展了广泛调研。通过调研，我们发现，一系列事关高校人才培养的共性问题日益显现：高水平创新人才自主培养能力有待进一步提高，高校人才培养整体呈现“均值高、方差小”的特征，创新型人才较为缺乏；高层次科技人才、顶尖人才培养的自主性有待提高；对基础学科拔尖创新人才的培养有待加强；关键领域卓越工程师供需两侧存在矛盾。

经过调研，我们充分认识到，高校必须进一步加强体制机制创新，激发各类要素活力，努力打开高等教育高质量发展的崭新局面，不断增强人才培养的时代感、使命感、紧迫感，遵循拔尖创新人才成长规律，培养大批德才兼备的高素质人才。新时代呼唤新作为，华科大将继续坚持问题导向，深入探索拔尖创新人才培养模式改革，努力把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好地结合起来。对此，我们提出以下举措。

一是把稳制度建设之舵，推动国家级创新人才培养平台转型升级。华科大将进一步结合学科特色、学业要求、学生特征，制定卓越工程师、基础学科拔尖学生、卓越医生、卓越新闻人才、卓越法治人才教育培养管理办法，不断完善拔尖创新人才培养体系。同时，华科大将推进国家卓越工程师学院、未来技术学院、集成电路产教融合平台等的建设，加大力度培养更符合时代需求的复合型、实践型人才。此外，华科大还将专项整治与人才培养有机融合，聚焦拔尖创新人才与卓越工程人才培养体制机制，推动研究生教育综合改革向纵深发展。

二是紧扣国家需求之魂，优化研究生培养体系。华科大将继续瞄准国家高层次人才培养需求，按照“保人才、保基地、保质量、保专项”的原则，优化研究生招生计划分配体系，改革计划管理办法。华科大国家卓越工程师学院于今年揭牌成立，该学院依托学校工科优势，通过校企课题对接，强调服务国家战略和区域发展，鼓励学生在真环境中研究真问题、开展真科研、产出真成果。华科大还设置了专门管理团队和专项经费，大力推进综合素养提升类课程、工程创新实践平台及学科交叉创新团队的建设，致力于形成工程硕博士有组织联合培养新范式，激发人才创新活力。

三是拉满实验平台建设之弦，推进公共基础实验教学平台体系化建设。进入大科学时代，基础研究有组织程度越来越高，高水平的公共研究平台在培养优秀的基础研究人才、培育“从0到1”的原始创新成果方面的作用更加显著，集中力量打造体系化、高层次的基础研究人才培养公共基础实验教学平台，成为培养基础人才的重要条件。为此，华科大研究出台了《华中科技大学公共基础实验教学平台建设管理办法》，明确公共基础教学实验大楼的管理机构及职责，理顺实验教学平台立项建设、运行管理及安全管理机制体制。此外，华科大还将创建高等研究院，充分发挥国家级科研平台及学校公共实验平台在科技创新及人才培养中的核心作用。

站在新的发展起点，华科大将继续全面提高人才自主培养质量，为党育人、为国育才，培育更多的卓越工程师，培养具有中国特色、华科大品牌的拔尖创新人才；以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，把国家重大科研平台建设好；尊重知识、尊重人才、尊重创造，努力将华科大打造成新时代创新人才聚集的高地，在创建世界一流大学的征程中走在前列。

(责编：郝孟佳、孙竞)