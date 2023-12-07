原标题：用“养人”生态激活创新热情

舒歌群 中国科学技术大学党委书记

办好中国的事情，关键在党，关键在人，关键在人才。中国科学技术大学（以下简称中国科大）是为“两弹一星”事业而创办的一所红色大学，自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，学校坚决按照党中央部署要求，充分发挥高水平研究型大学国家队作用，针对高校教育、科技、人才一体化发展中存在的短板，坚持问题导向，采取“沉下去、请上来，走出去、请进来”的方式，深入教学和科研一线调研“如何构筑‘养人’生态”等深层次问题，坚持“调”“研”并重、研以致用，做好调研“后半篇文章”，努力为加快建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的科教人才队伍提供中国科大方案。

坚持党的全面领导，是中国特色社会主义事业取得成功的根本政治保证，党管人才是中国特色人才制度优势的集中体现。高校作为高素质人才培养的重要基地和高层次人才集聚的战略高地，要牢记为党育人、为国育才的初心使命，真正把党的政治优势、组织优势转化为人才优势。红色是中国科大最鲜明的底色，学校始终坚持党对人才工作的全面领导，不断健全校党委、学院党政班子人才工作组织领导和责任体系。学校通过建设全国爱国主义教育示范基地、全国科学家精神教育基地，举办“众言沙龙”“众行课堂”“校风传承月”“红专讲台”等活动，制作老一辈科学家系列微电影，教育引导科教人才传承发扬“两弹一星”精神、科学家精神、教育家精神，以实际行动砥砺科教报国之志。

在调研中，学校也发现了一些问题。

首先，科创团队激励机制不完善、人才评价考核制度不健全、学术生涯后期路径依赖等问题，一定程度上阻碍了全学术生命周期内人才的创新活力。其次，目前高校针对青年教师的全面发展往往缺少有效的全链条扶持机制，对青年人才经费项目的支持力度需进一步加大，青年人才上升渠道需进一步打通。最后，人才引进工作目前仍存在地域有差异、结构不均衡、地方统筹调控不足等现象，人才引育政策亟待优化。针对这些问题，学校将做好以下三个方面的工作。

一是“放权松绑”，激发人才创新活力。打造一流科技领军人才和创新团队，充分激发人才创新活力，需要不断深化人事制度改革，坚决破除“五唯”，健全符合岗位特色的全学术生命周期分类评价与弹性考核机制。近5年来，基于长周期柔性考核、知识产权赋权等各项改革，中国科大原创性科研成果不断涌现，国家自然科学基金立项数创历史新高，7人当选两院院士，9位教授获全国创新争先奖，15位教授获科学探索奖，3个团队入选全国高校黄大年式教师团队。未来，中国科大将继续激活人才创新“一池春水”。

二是精准“滴灌”，为青年人才提供“试飞”天空。青年教师是教育、科技、人才一体化发展的预备队和生力军。中国科大积极探索青年人才体系建设，支持青年人才挑大梁、当主角，充分发挥国家同步辐射实验室、合肥微尺度物质科学国家研究中心、合肥综合性国家科学中心等重大科研平台的牵引作用，为青年人才量身打造成长舞台；生活上，重视解决青年人才生活中的实际困难与急难愁盼问题，完善其子女入托上学与医疗保障体系，当好“后勤部长”，让青年人才安身、安心、安业。

三是“筑巢引凤”，汇聚高层次人才。中国科大将进一步建立健全符合国家战略需求和学校发展定位的人才引进和聘任体系，加快打造深空探测实验室、碳中和研究院、临床研究医院等创新平台，持续优化科研布局，吸引高层次人才聚集；通过打造重大创新平台为人才施展才华提供舞台，以事业留人、待遇留人、感情留人、制度留人，为人才及其家属提供全方位便利与保障；进一步优化学术生态，加大新进人才科研启动经费支持力度，建设聘期制科研队伍，全力“帮促扶”，敢于“压担子”，确保人才“引进来”“留得住”“用得好”，鼓励更多优秀人才脱颖而出。

(责编：郝孟佳、孙竞)