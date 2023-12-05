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教育部：对学生患病期间的作业可不做硬性要求

2023年12月05日14:09 | 来源：新华社
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记者12月5日从教育部获悉，《关于做好冬季学校流行性疾病防控工作的通知》于近日印发，要求各地教育行政部门和学校要加强疫情监测体系建设，督促师生做好日常防护和健康监测。要以学生身体健康为重，对学生患病期间的作业可不做硬性要求。

通知要求，各地教育行政部门和学校要完善应对预案，做好线上线下教学有序衔接，对因病缺勤的学生，指导利用丰富的线上教学资源居家学习，任课教师应与家长及时沟通对接近期教学重点。结合呼吸道疾病病程特点，引导家长让患病学生充分治疗和休息，切实科学作出返校上课安排。

根据通知，各地教育行政部门和学校要开展全覆盖、多形式的新冠感染及其他冬季流行性疾病防控知识宣传，引导师生科学理性认识流行性疾病的特点和危害。引导师生深化“每个人是自己健康第一责任人”理念，日常生活中科学佩戴口罩，保持勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪、公筷制、分餐制等良好卫生习惯，适度参与锻炼，增强体质和免疫力，提高健康素养和自我防护能力。配合有关部门做好儿童青少年新冠、流感、肺炎球菌等疫苗接种宣传引导，优化接种服务，保障接种安全，进一步提高师生接种意愿和免疫水平。（记者王鹏）

(责编：卫嘉、白宇)

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