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哈尔滨科技大市场启动

2023年12月05日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：哈尔滨科技大市场启动

记者近日了解到，哈尔滨科技大市场已正式启动。据介绍，建设哈尔滨科技大市场旨在提高科技成果落地转化率，以科技创新引领产业全面振兴，加快形成新质生产力，加速“创新龙江”和“创新引领之都”建设。

哈尔滨科技大市场突出“科技服务+技术交易”方向，集聚科技成果供给侧、需求侧优势资源，旨在构筑科技成果供需桥梁，提高科技创新资源配置效率，畅通科技、产业和金融的良性循环，打造集“汇聚、展示、评价、交易、金融、培育、服务、合作、衔接”等功能于一体，线上线下相融合的科技成果转移转化服务体系。

目前，哈尔滨科技大市场已完成“1个理事会”“1个线上交易平台”“1个服务大厅”“1组成果转化基金”“1套支持大市场建设运营的政策体系”“1个运营主体”建设。已征集可交易科技成果218项、技术需求229项。展示科技成果61项，入驻投融资、知识产权、评估评价等专业机构31家，整合科技成果转化基金规模达30亿元。

哈尔滨科技大市场以国际科技合作为主要方向，探索实现与俄罗斯、德国的双向创新要素自由流通，打造国际技术交易的先行示范区。以交易规则灵活为核心优势，交易保证金降至8%，对比其他省市技术交易平台，实现时限最短、环节最简、费用最低。

哈尔滨科技大市场启动当天还进行了科技成果转化项目签约，共签署12个科技成果转化项目，签约额高达2.4亿元。

（记者李丽云 通讯员刘晓朦）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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