原标题：院校共建国际联合实验室 解“双碳”与清洁能源难题

记者11月29日获悉，西交利物浦大学理学院与长三角碳纤维及复合材料技术创新中心（CCIC）近日签署合作备忘录，共同建立国际联合实验室。

据悉，该国际联合实验室聚焦碳达峰碳中和与可持续发展、清洁能源，将重点攻克绿色复合材料、高性能多功能复合材料、高性能多功能复合材料及复合材料的全寿命周期与可循环应用等三类关键技术。实验室将依托CCIC和西浦材料科学、化学、环境、智能制造和土木工程等专业的人才和知识进行融合，充分利用国际化科研网络，助力打造材料领域国家战略科技力量。

长三角碳纤维及复合材料技术创新中心执行主任益小苏表示：“CCIC旨在构建产业技术协同创新平台，促进区域的科创资源与外部资源融合，并吸纳创新资源集聚。西交利物浦大学理学院、韩国釜山大学材料科学与工程学院与CCIC都在各自的领域中扮演着重要角色，通过建立国际联合前沿研究实验室，整合先进的设施和资源，汇聚世界级的专家、人才，以实现与其他国家和地区的科研机构和企业更广泛、深入的技术交流与合作，共同推进全球碳纤维及复合材料产业的发展。”（记者金凤 通讯员王璐谣 寇博）

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