本报电 （张舟）近日，中国驻澳大利亚珀斯总领馆接到一西澳州留学人员来电，称其主动在某社交媒体上搜索“靠谱换汇”，并找到一个自称可以提供优惠靠谱换汇业务的人。双方互加微信后，该同学向对方转账数万元人民币，但最终没有收到澳元，才发现自己被骗。

中国驻珀斯总领馆提醒，诈骗嫌疑人大多混迹于微信群、朋友圈等网络平台，真假难辨，通过主动添加好友方式与受骗人建立联系，然后以“优惠汇率”诱骗受骗人汇款，得手后以各种理由拒给付、玩消失，甚至伪造银行汇款记录和支票等支付凭证，给受骗人造成经济损失。

西澳中国公民和留学生应通过银行等正规渠道换汇，切记不轻信各种“优惠换汇”信息，更不要主动在网络平台搜索换汇信息，避免上当受骗。私下换汇不仅无安全保障，还可能涉及洗钱、非法买卖外汇等犯罪行为。

如遭遇诈骗，及时向当地警方报案，并注意收集和保留诈骗嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据，以助于澳执法部门破案和后续法律程序。如被骗款项系通过中国内地银行转账，还可拨打国内户籍所在地110报警电话或通过国内亲友向警方求助。

(责编：李依环、李昉)