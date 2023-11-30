新华社电 （记者鲁金博）日前，中国—白俄罗斯大学联盟成立仪式在白俄罗斯首都明斯克举行，40所中国高校和41所白俄罗斯高校代表签署了《中国—白俄罗斯大学联盟成立协议》。

白教育部第一副部长巴哈诺维奇在签字仪式上表示，白中两国高校正落实40个联合教育项目，建立了10余个联合科研机构。他确信，白中高校联盟的成立标志着两国在教育、科研以及科研成果转化方面的合作水平提升至全新高度。

中国驻白俄罗斯大使谢小用表示，在白中国留学生人数已突破7000人，白俄罗斯已成为中国学生在俄语地区的第二大留学目的地国；白全国共设立6所孔子学院和2所孔子课堂，中国多所高校设立了白俄罗斯研究中心；35所白俄罗斯中小学和11所高校设立了中文科目，中文被列为白国家统一毕业升学考试的外语选考科目之一。

中国—白俄罗斯大学联盟白方秘书处单位、白俄罗斯国立信息与无线电电子大学校长博古什在致辞中说，白中教育工作者将以联盟为平台，提升学术交流频率，加快培养高素质专家并推出更多联合教育计划。

大学联盟中方秘书处单位、大连理工大学校长贾振元在致辞中表示，中白高校应以联盟为支点，着力推动两国教育蓬勃发展，让教育交流成为增进中白人民友谊的纽带，努力为中白全天候全面战略伙伴关系深化发展提供更加强劲的动力。

两国高校代表当天还参加了第一届白中高等教育机构校长论坛，就联合教育计划、科技创新合作、留学交流、代表团互访等议题进行交流。

中国—白俄罗斯大学联盟旨在搭建中白两国在高等教育领域开展高水平交流合作的平台，以拓宽合作渠道，丰富合作形式和内涵，持续深化两国高校间交流与合作。

(责编：李依环、李昉)