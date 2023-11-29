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2023年教科版科学教材全国培训研讨会在广州举办

2023年11月29日17:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月29日电 由中国教育科学研究院课程教材研发中心主办，教育科学出版社、广州市教育研究院承办的“2023年教科版科学全国培训研讨会”26日至27日在广州举办。本次会议的主题为“指向核心素养培育的科学教学”。

中国教育科学研究院副院长于发友指出，科学教育是提高全体国民科学素养、培养创新人才的主阵地，是建设科技强国、教育强国、人才强国的驱动性力量。科学教育不仅仅是传播知识，更重要的是让学生形成科学的素养，学会科学的方法。科学课堂的目标，是要激发学生的内驱力，培养学生持久学习的毅力，实现探究式、体验式、互动式的课程形式。他强调，要强化技术赋能，让不同区域的学生共享优质的资源，提供个性化的科学教育服务。

中国科学院院士、教科版科学教材主编周忠和从“为什么要关注好奇心”“好奇心、创新与教育的历史渊源”“我们的好奇心去哪儿了”“小学科学教育的启示”四个方面入手，解读了好奇心与教育、创新的关系，反思了当下科学教育存在的问题，对如何更好地开展小学科学教育提出建议。

大会聚焦实验教学，设置了《浅析中小学实验教学趋势》《科学实验实践的思路和方法》、《表现教师教学观念的实验教学》三场实验教学专题报告，以及“给蚕宝宝建一个家——《动物的一生》智能观察仓”“观影追日——师生共建太阳周年视运动轨迹的模型”两堂精彩的说课展示。围绕科学思维教学、跨学科概念教学、大单元教学、工程实践教学四个主题，与会专家分别作了教学微论，进行了课例展示和课例研讨。

(责编：孙竞、熊旭)

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