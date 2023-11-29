原标题：顶天立地做科研

我国是世界第一水产养殖大国，水产品总量连续30多年保持世界第一，鱼类已成为中国人餐桌上蛋白质供应的重要来源、食物体系里的重要组成部分。

我从事的淡水鱼营养研究领域属于应用型学科。在周小秋教授门下攻读博士学位期间，老师最常教导我们的就是“要用科学的思维思考问题，用科学的方法解决问题”，这句话对我影响深远。

鱼类营养的动物实验周期长且具有很强的季节性，容易受到环境影响，一旦某个实验环节没设计好就可能耽误一年。因此，我们每开展一期淡水鱼营养实验，都必须系统规划与安排，确认课题的创新性；制定严谨的操作方案，保证实验的科学性；研判突发状况并制定预案，确保实验顺利进行；严格执行方案，确保实验过程的严谨性。

乍听起来好像很轻松，实际上水产动物的养殖实验难度极大，条件控制和细节管理都十分重要。实验期间，需要工作人员24小时值班，工作量大、工作时间长。就算制定了完美的实验方案，在实际操作过程中，各种意外也会如影随形。没有团队协作，没有大家的坚持，实验难以完成。

做科研既要“顶天”，还要“立地”，要能实实在在地解决生产实际中的问题。多年来，我数次带领团队前往巴中、宜宾等地区，科普淡水鱼养殖的相关技术，服务乡村振兴事业。团队成果在多家饲料企业转化应用，取得了良好的社会经济效益。

我国水产养殖迅猛发展，如何在大规模养殖的同时，确保鱼肉更加安全、健康和美味，成为淡水鱼养殖行业的新问题。我将和团队成员一起，捧出更多高水平科研成果，帮助养殖户们养出更加健康的淡水鱼，让更多美味的水产品跃上百姓餐桌。

(责编：李依环、李昉)