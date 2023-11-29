日前，中央音乐学院交响乐团时隔4年重返美国纽约卡内基音乐厅，为观众带来中国当代作曲家的新作品。多部作品取材于中国古典诗词和传统哲学著作，展现出古筝、竹笛等中国传统民族乐器与西洋乐器的碰撞，奏响东西方文化交融的动人乐章。

当晚演出曲目包括《未来之境》《万古江河》《苍山序》《五色石》等，不少曲目为全球首演。演出持续两个多小时，吸引1000余名观众到场观看。

古筝、竖琴与管弦乐队合奏的《万古江河》清脆悦耳又扣人心弦；交响诗《你是我的左手》悠扬深情，令人沉醉；以神话故事“女娲补天”为灵感创作的《五色石》气势恢宏，大气磅礴……现场观众赞叹不已，每首曲目结束后都报以热烈掌声。

乔吉特是音乐会的常客，她高度评价演出说：“每首作品都很惊艳，我能够感受到其中蕴含的情绪。”

不少观众是第一次见到古筝，来自盐湖城的观众克里斯托尔·麦克布赖德是其中之一。她说，乐曲中传递出的中国文化令她沉醉，“演奏者的举手投足都充满美感，仿佛在琴弦上舞蹈”。

这样的演出效果正是中央音乐学院民乐系弹拨教研室主任、古筝演奏家苏畅所期待的。她告诉记者，希望每次演出后都有更多观众认识古筝，也希望更多西方观众能喜欢这件古老的民族乐器。

一架古筝，弹奏出数千年的中华优秀传统文化，也拨动了美国观众的心弦。中央音乐学院副院长、竹笛协奏曲《苍山序》创作者秦文琛说：“每一件中国民族乐器都是中国文化的结晶，和西方的管弦乐队放在一个调色板上，本身就是文化的交流和对话。”

住在纽约布鲁克林的观众哈维尔·扎普·科巴姆来自音乐之家，父亲是吉他手，自己弹钢琴。演出结束后，他一边恋恋不舍地对着舞台拍照，一边赞叹：“太精彩了，我想要带工作室所有的朋友都来再听一次。”他说：“这些乐器结合在一起真的太美妙了！”

曾在中国生活和工作多年的纽约时装技术学院兼职雕塑教授迪奥尼西奥·奇马雷利告诉记者：“音乐有助于在中美之间架起理解的桥梁，我们需要更多理解与合作，共同创造更美好世界。”

中央音乐学院作曲系副主任、小提琴协奏曲《未来之境》创作者常平认为，音乐不受语言限制，能够传递感情、连接心灵，希望通过音乐增进中美两国人民的交流和友情。

“希望和全世界的音乐家、音乐创作者有更多交流，美美与共，彼此增进了解。”中央音乐学院作曲系主任、交响诗《你是我的左手》创作者郝维亚说。

（据新华社电 记者兴越、杨士龙、刘亚南）

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