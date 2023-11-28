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广西南宁青秀区：

“名师工作坊”赋能教师成长

2023年11月28日08:08 | 来源：光明日报
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原标题：“名师工作坊”赋能教师成长

　　 2021年以来，广西壮族自治区南宁市青秀区着力打造学区制管理改革示范区，从正高级职称教师、广西特级教师、广西教学名师、南宁市教坛明星、南宁市学科带头人中遴选出35名教师作为“名师工作坊”主持人，从辖区各校遴选市级、校级骨干教师1150人作为成员，以“名师工作坊”为载体，培育高素质名师团队，夯实“学在青秀”教育品牌质量。

　　 专题讲座、示范课观摩教学、教研沙龙、课例研究等多角度切入，带领坊员深度研修，促进教学相长……成立于2021年的南宁市民主路小学“刘李平名师工作坊”，现有坊员30余名，工作坊定期开展培训活动，积极探索一条卓越教师培养的新路径。

　　 “建立名师工作坊，教学相长是主要目的。”刘李平名师工作坊坊员罗奕奕说，“加入工作坊后，无论是平时的备课，还是教研活动中的评课，坊主都会给出专业指导，还会帮我们规划职业生涯，让大家有目标和方向。”

　　 罗奕奕已有20多年教龄，在工作坊中属于年龄偏大的。她坦言，自从加入工作坊，自己被活跃气氛所感染，重新点燃了职业激情。

　　 “许多小学的思政课，长期都由兼任教师任课，难免准备不足。而小学生的思想道德建设是非常重要的领域，工作坊能够帮助教师提高思政课教学质量。”南宁市滨湖路小学“谢小燕名师工作坊”坊主谢小燕说。

　　 “一个人的聪明有限，众人的智慧无穷。”南宁市青秀区教育局负责人告诉记者，精品课例的研发与打磨，是每个名师工作坊的“重头戏”。

　　 围绕五年级道德与法治课中党史学习教育单元，谢小燕发觉部分坊员的畏难情绪后，带着老师们一起沉下来钻研，对教学目标、重难点、实施策略进行梳理，开展了两次主题研讨活动。“我们齐心协力，发挥各自才智，终于‘啃’下了这块‘硬骨头’。”滨湖路小学副校长、坊员葛丽丽回忆。

　　 “工作坊坊主要发挥示范引领的作用，不仅是业务上的，更是思想上的。”谢小燕说。

　　 “原来语文课可以这么上！”今年3月21日，南宁市凤翔路小学“梁建华名师工作坊”一行12人，赴崇左市大新县下雷镇中心小学开展教育结对帮扶活动，一堂示范课，让当地老师们直呼惊喜。

　　 “同课同构，是我们工作坊提出的一个概念，就是让一名经验丰富的老师理出一个教案，把教案分享给其他地区的老师，并带其上示范课，得到教案的老师再将经验传递给同校其他老师。”坊主梁建华介绍。

　　 “一枝独秀不是春，百花齐放春满园。”梁建华表示，名师下沉乡村让城市教师、乡村教师更加紧密协同在一起，通过研修，可以让乡村教师拥有更丰富的学习资源，站在更高层次的历练平台，获得更高水平的指导，在职业道德、专业知识、教科研能力等方面都得到提高。

　　 （记者 周仕兴 王瑾雯）

(责编：李昉、李依环)

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