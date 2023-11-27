常 钦

“土豆选美师”“土豆经纪人”……近年来，湖北恩施产的小土豆深受消费者喜爱，产业链发展也蒸蒸日上，种土豆、收土豆、拣土豆的人们都能从中获益。小土豆带火了乡村游，“长”出来新职业，为乡亲们带来实打实的经济效益。

就业是民生之本。近年来，从无人机驾驶员到数据库运行管理员，从民宿管家到乡村规划师，随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能持续增长，新岗位新职业不断涌现，为稳就业提供了新的增长点。自2019年以来，人力资源社会保障部会同有关部门发布了5批新职业，同时组织修订颁布2022年版国家职业分类大典，净增新职业158个，新职业就业形态劳动者数量持续增加。这是经济发展、技术进步和产业升级的结果，也是追求美好生活、实现高质量发展的必然要求。

习近平总书记指出：“要提高经济增长的就业带动力，不断促进就业量的扩大和质的提升。”全面落实就业优先政策，把推动实现更加充分更高质量的就业摆在突出位置，就要把握好新一轮产业革命、数字经济等带来的机遇，在开辟新赛道、塑造新动能中拓展就业新空间。创新思路、因势利导，不断涌现的新职业必将为人尽其才提供新舞台，为高质量发展添加新动力。

《 人民日报 》（ 2023年11月27日 01 版）

(责编：李昉、孙竞)