人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新职业激发新活力（今日谈）

常 钦
2023年11月27日08:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“土豆选美师”“土豆经纪人”……近年来，湖北恩施产的小土豆深受消费者喜爱，产业链发展也蒸蒸日上，种土豆、收土豆、拣土豆的人们都能从中获益。小土豆带火了乡村游，“长”出来新职业，为乡亲们带来实打实的经济效益。

　　就业是民生之本。近年来，从无人机驾驶员到数据库运行管理员，从民宿管家到乡村规划师，随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能持续增长，新岗位新职业不断涌现，为稳就业提供了新的增长点。自2019年以来，人力资源社会保障部会同有关部门发布了5批新职业，同时组织修订颁布2022年版国家职业分类大典，净增新职业158个，新职业就业形态劳动者数量持续增加。这是经济发展、技术进步和产业升级的结果，也是追求美好生活、实现高质量发展的必然要求。

　　习近平总书记指出：“要提高经济增长的就业带动力，不断促进就业量的扩大和质的提升。”全面落实就业优先政策，把推动实现更加充分更高质量的就业摆在突出位置，就要把握好新一轮产业革命、数字经济等带来的机遇，在开辟新赛道、塑造新动能中拓展就业新空间。创新思路、因势利导，不断涌现的新职业必将为人尽其才提供新舞台，为高质量发展添加新动力。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月27日 01 版）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部