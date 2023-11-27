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海南发布金融人才队伍建设行动计划

2023年11月27日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：海南发布金融人才队伍建设行动计划

记者11月24日从海南省委人才发展局获悉，海南省委人才发展局、海南省地方金融监督管理局等6部门联合印发了《海南省金融人才队伍建设三年（2023—2025）行动计划》（以下简称《计划》），按照“一年全面起势、两年初见成效、三年形成特色”的总体安排，力争打造一支结构合理、德才兼备、具有国际化视野的金融人才队伍。

《计划》提出，力争到2025年，全省金融从业人员数量达到12万，集聚金融骨干人才超过5000人、金融柔性人才（团队）超过100人；金融从业人员本科及以上学历比例达到60%，硕士及以上学历比例超过10%，金融从业人员具有专业技术资格或职业资格的比重超过15%。

在具体操作方面，海南省要加大引才力度，促进金融人才集聚。针对重点人才，因地制宜采取市场化与政策性相结合的方式，开展“一对一”定制化引才服务，更大力度引进金融高端人才、持续壮大金融骨干人才、积极扩充金融柔性人才。

实施育才项目，提升金融人才素质。实施领航人才培育项目，由省市县金融管理部门、金融行业协会、金融机构推荐，每年分批次遴选50名人员入选领航人才培育项目。实施远航人才培养项目，由省市县金融管理部门、金融行业协会、金融机构推荐，每年分批次遴选200名人员入选远航人才培养项目。实施启航人才支持项目，由省市县金融管理部门、金融行业协会、金融机构推荐，每年分批次遴选100名以上人员入选启航人才支持项目。同时，选派优秀青年金融人才赴国内金融发达地区开展跟班学习、交流借调等。

《计划》提出，海南省将强化市场化配置作用，完善以市场化猎头为主体的引才体系。鼓励省内金融机构提高社会化招聘比例，自主选聘高级经营管理人才和专业技术人才；探索建立金融“人才飞地”，到2025年底，力争在两个以上省外区域建设金融“人才飞地”。

《计划》还提出，海南省将持续优化生态，加强金融人才服务。推动落实对金融人才的公共服务保障，推出涉及住房、医疗、子女教育等方面的支持政策，让金融人才“应享尽享”。推进“金融人才之家”服务品牌建设，拓展金融高层次人才个性化、一站式服务。（记者王祝华）

(责编：李昉、孙竞)

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