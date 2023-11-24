勾建山作（新华社发）

据新华社杭州电 （记者黄筱）近日，肺炎支原体感染的患儿人数较多，孩子们在患病期间往往是高烧加咳嗽，胃口较差，用药治疗后可能还会出现呕吐等反应，不仅延长了疾病的恢复时间，甚至还影响了一段时间的生长发育。

家长们除了关注儿童用药之外，“肺炎支原体感染期间，孩子到底该怎么吃？”也成为临床营养科医生近期门诊中最常遇到的问题。

针对家长提出的种种疑问，浙江大学医学院附属儿童医院临床营养科主任医师马鸣表示，肺炎支原体感染患儿的营养不可忽视，选择合适的食物确实可以更好地帮助疾病恢复。

专家建议，肺炎支原体感染期间儿童饮食需要把握这五条原则，均适用于急性期和恢复期：一是保证充足的水分。肺炎支原体感染患儿，如伴有发热的症状，丢失水分较多，所以肺炎期间尽量多补充水分以及富含水分的食物，3—6岁患儿每日饮水量600—800毫升，6—10岁患儿每日饮水量800—1000毫升，发热情况下可酌情加量，建议温开水少量多次饮用。

二是补充充足的蛋白质。肺炎患儿伴有发热、咳嗽等症状，能量消耗大，需要及时补充高蛋白质食物，如乳制品、精瘦肉、鸡蛋、大豆及其制品等。

三是饮食要清淡。肺炎期间，患儿消化功能减退，建议尽量采取清淡、易消化的蒸煮等烹饪方式，避免油腻，少食多餐。可选用半流质饮食，如易消化的瘦肉粥、面条、馒头、馄饨等。

四是多吃富含维生素的食物。维生素C可以提高免疫力，抑制病毒合成，因此推荐摄入富含维生素C的蔬菜水果。也可以多摄入富含维生素A的食物，如胡萝卜、菠菜、番茄等，保护呼吸道黏膜，预防感染。

五是合理补充微量营养素。反复呼吸道感染，可给予补充维生素A、维生素D和锌等，帮助患儿调节机体免疫功能，提高防御能力，具体补充剂量建议咨询医生。

马鸣提到，生病期间尽量避免高糖高盐高油食物、刺激性食物、生冷食物。如果孩子出现反复呼吸道感染，体重下降5%及以上，需要到临床营养科、饮食咨询门诊、营养不良专病门诊等专科就诊，给予精准个体化饮食干预，在营养师指导下开具合理的膳食处方。

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