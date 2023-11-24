人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让美的种子广泛播撒

——“讲好中国美育故事 展现美好中国形象”主题对话会见闻

本报记者 汪灵犀 刘 峣
2023年11月24日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

湖北武汉的盲童学校里，视障孩子拨动琴弦，唱出动人旋律；陕西安康偏远山区的留守儿童用图画记录生活点滴，作品屡屡获奖；“冰雪之城”黑龙江哈尔滨的“创意市集”中，一群大学生恣意挥洒激情……在“讲好中国美育故事 展现美好中国形象”为主题的对话会上，4位来自一线的美育工作者分享了他们的美育故事，就如何健全美育育人机制、强化乡村美育发展等话题展开讨论。本场对话会由中国科学技术大学艺术与科学研究中心副教授、“美丽科学”创始人梁琰主持。

“美育是一种独特的教育方式，能够潜移默化地影响人、陶冶人，帮助学生启迪思想智慧、激发创造活力，全面提升学生的人文素养。”在哈尔滨师范大学党委副书记郭砾看来，美育绝非简单的“弹弹、唱唱、画画”，也不是让所有人成为艺术家，而是通过美育与德育、智育、体育、劳动教育的交融贯通，发挥“以美育人、以美化人、以美培元”的重要作用。

杭州师范大学艺游学研究院院长胡俊认为，要讲好中国美育故事，不能局限于“形式审美”，必须植根中国优秀传统文化，弘扬中华美育精神，让人在美的环境中陶冶情操、修炼心性、重塑人格，促进社会和谐发展。

“美育育人，不止于课堂。”郭砾介绍，今年哈尔滨师范大学把学生作品搬进“创意市集”，在人流如潮的“网红打卡地”师大夜市旁设置50余个摊位，展示扎染、蜡染、泥塑、创意毛笔字、书法篆刻、绘画涂鸦、木刻版画等领域的艺术作品，吸引众多市民和游客前来赶集。“一半人间烟火、一半艺术殿堂，要让美育走出课堂、面向人人，让美的种子广泛播撒、生根发芽。”郭砾说。

湖北省武汉市盲童学校副校长张龙从事美育工作30年，致力于“让每个孩子在人生的舞台上闪闪发光”。她分享了三点体会：“一是以爱引导，接纳、陪伴和爱他们，让每一个儿童都能自信、阳光地快乐成长。二是因材指导，充分挖掘孩子们的音乐潜能，以美的力量促进学生的审美和人文素养的提升，塑造美好心灵。三是聚力传导，让更多人走近特殊儿童，用爱和艺术点亮视障孩子的心灯。”张龙说，每个学生都有自身特殊的禀赋与差异，他们需要的是接纳与理解，是帮助和支持：“我们要用爱和音乐的力量，像一团火温暖他们，让盲童自信阳光地快乐成长。”

乡村美育也是对话者关注的焦点。胡俊说，城市化、工业化、消费文化对乡村的传统文化造成冲击，如果我们能通过乡村美育，让农村孩子为乡土文化感到自信，那它就有可能传承下来，甚至成为吸引城市人回流的一种力量。

被孩子们称为“大胡子爷爷”的陕西省安康市汉滨区文化馆副研究馆员宋安平，正是乡村美育的积极践行者。从2013年到2023年，宋安平在安康的偏远山区开设免费美术课堂，教村里的留守儿童学木刻版画、水墨画、中国画、剪纸。他与孩子们谈心，启发孩子们观察日常生活，鼓励他们表达真情实感，将感动自己的事物与瞬间，用图画记录下来。宋安平还组织孩子们到艺术馆、文化馆、博物馆参观，为他们举办优秀作品展览，带孩子们到中央美院、西安美院等地参观学习，让更多乡村儿童通过艺术收获阳光和自信。

“乡村美育并非一味向孩子灌输美术知识和方法，最重要的是提高孩子们的审美观察力、判断力和创造力，让他们在生活的方方面面认识美、爱好美、创造美。”宋安平说。

在与山区孩子们共度的这些日子里，宋安平感受到的美好与快乐，跟他带给孩子们的一样多。“这些孩子身上仍然保留着最真诚、最善良、最纯洁的美，他们把美也传递给了我。”宋安平说，社会需要人与人之间的爱，人们需要相互帮助，美育他人，也在美育自己。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部