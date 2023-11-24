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用创新文化土壤培育科研之花

2023年11月24日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：用创新文化土壤培育科研之花

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。科学技术是生成和提高战斗力的重要基础，是军事发展中最活跃、最具革命性的因素。党的二十大报告明确提出，加快实施创新驱动发展战略。这一重要部署，为军队院校科研工作创新指明了方向。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，学院党委成员采取召开恳谈会、问题研商会、列席党委（支部）会等方式，对科研创新文化建设进行了专题调研，对加强军队院校科研创新能力进行深入思考。调研发现，虽然学院在聚焦实战需求，发挥人才集中、智力密集优势，推动科研转型，主动服务部队等方面发挥了积极作用，但仍存在一些短板弱项，主要表现为学科专业建设前瞻性不够强，人才发展目标和重点不够清晰，高层次教学科研人才和高水平教学科研团队数量不足、示范效应不强、科研成果转化率较低，新进人员科研培育不足，科研协作机制不畅通等。

新时代军校科研创新建设，是一项长期性战略性系统工程，事关军队院校建设发展全局。军校科研创新建设必须以培育科研创新文化、厚植科研创新土壤为突破口，紧跟时代、遵循规律，体系建设、整体推进，做到教育潜移默化、环境规范协调、队伍充满活力、设施齐全配套、活动丰富创新，形成文化建设和文化育人的合力。具体来说，我们将在以下几个方面发力。

坚定举旗铸魂，强化思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，统筹抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“学习强军思想、建功强军事业”教育实践活动，持续推进红色基因代代传工程，推动习近平强军思想入脑入心、落地见效。我们共签约挂牌江浙沪地区16家军地场馆作为思政课实践教学基地，并根据教学功能将其划分为红色传统、改革开放、海洋资源、历史文化4个类别，还建设了16个校外思政课实践教学基地。深入开展“理论服务走基层”活动，组织优秀政治教员集训比武和政治理论课教学观摩，持续推进党的创新理论“三进入”。建设凸显海洋特色的校园文化和军味浓厚的美丽校园，广泛开展“强军风采”群众性文化体育活动，组织海洋知识讲座、科普讲解大赛、现代科技展参观活动，打造官兵喜爱的科研文化品牌。健全完善传播矩阵、拓展网络传播平台，用好用活微信、抖音、微博等各类社交媒体，大力宣传军校科研创新成果、科研创新人才，展现新时代军校科研工作新面貌新气象，充分激发广大学员的创新创造热情。

聚焦战建需求，打造科研创新高地。聚焦部队使命任务推进科研创新，促进成果转化运用，提高科研对实战化教学和部队战斗力的贡献率。持续加大中青年科研骨干培育力度，形成固定规模的核心科研骨干队伍。扎实推进科研创新团队实体化运作，力争建成梯次合理的军兵种级、军队级和国家级科研团队。聚焦战建备重难点问题、核心关键技术、前瞻无人化智能化技术，大力开展需求预研。大力开展应用性研究，抓好重点研究项目培育工作，争取在军队级、国家级科技进步奖获奖数量和水平上不断实现新突破。制定博士后工作管理办法，配备博士后管理服务人员，逐步完善其科研条件和生活条件，与地方专业院校联合培养博士后科研人员。

突出蓄力强能，强固人才队伍支撑。统筹抓好人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等各项工作，加快实现人才队伍能力素质升级、结构布局优化。持续从部队引进优秀人才，通过选拔招录、文职招聘等方式延揽更多优秀地方高校博士毕业生。重点建设教学团队和科研团队，大力培育教学名师和科研专家，构建人才雁阵格局。补齐紧缺专业人才短板，大力加强人才队伍培养锻炼，常态开展送训送学、岗位练兵、代职锻炼、比武竞赛，定期组织新任教员、教学骨干和管理干部培训。通过合同兼职引进地方高层次人才，发挥其学术优势和引领带动作用，力求在国家级重大课题和重大任务方面取得实质性突破。推动实施人才发展五年规划，积极拓展引智揽才渠道，统筹做好高层次科技创新人才工程人选培养扶持工作，科学规划各类人才成长路线，健全奖励激励、荣誉表彰制度机制，规范落实利军惠兵政策，全力做好官兵家属随军就业、子女入学等工作。

拓宽合作渠道，形成开放办学格局。持续深化与部队的交流合作，健全联合育人和教战训深度耦合长效机制，实现课堂与战场无缝衔接。在常态组织教研人员一线代职、调学培训和演训评估的基础上，坚持“走出去”与“引进来”相结合，积极拓展科研人员思维视野，激发科研团队创新活力。全面加强与军队院校、驻地高校的互联互通，通过联合培养、联合研究、成果共享、定期互访等方式，在学科建设、课程教学、学术研究、师资培养等方面广泛开展校际合作。充分发挥军队院校对外交流的桥梁和窗口作用，精心打造对外军事品牌，加强与国外涉海部门、院校的交流互访，常态开展学术交流。加强前瞻筹划设计，推动学员远海航行训练，探索开展学员随舰出访活动，进一步开阔学员视野，提高武警海警学院的影响力和亲和力。

（武警海警学院党委）

(责编：郝孟佳、李依环)

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