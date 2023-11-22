本报电 （记者窦皓）日前，第八届浙江书展在宁波举行，来自全国各地的360多家出版发行单位、超3万种出版物精彩亮相。

本届书展以“阅读引领 精神共富”为主题，注重以书为媒，融合传统与现代、城市与乡村、线上与线下，大力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，多角度展现“诗画江南、活力浙江”的人文底蕴和独特韵味。

本届浙江书展设有主题馆、中版集团馆、长三角联合馆、浙版馆、数字阅读馆、阅读场景馆、名社好书馆、少儿阅读馆、特色书店馆等14个专题馆和3个展区。现场首设的中华版本馆专题馆，精选杭州国家版本馆和天一阁博物院部分珍贵版本资源进行集中展览。宋韵文化、良渚文化、海丝文化、阳明文化等一大批精品图书，也在书展现场与读者见面。此外，书展在现场和线上设立直播间，对接国内各高品质数字阅读平台，开设浙江书展专区，举行“云逛书展”等互动阅读活动，为读者带来具有科技感和沉浸式的数字阅读新体验。

书展期间，全场图书5.5折至7.5折销售，最低折扣达3.5折，同时推出400万元惠民消费券，为读者倾力打造一场惠民阅读的嘉年华。书展推出700多场新书发布、名家讲座、文化论坛等阅读推广活动。梁晓声、东西、乔叶、濮存昕、杨澜等50余位知名作家和文化名家亲临现场。

浙江书展是文化浙江建设的一张靓丽名片。为大力推进全民阅读和“书香浙江”建设，更好满足人民群众精神文化需求，本届书展在浙江全省11个设区市、90个县（市、区）设立100余个分会场，覆盖新华书店门店、高校、图书馆、民营书店、城市书房、农村文化礼堂、农家书屋等各类城乡阅读场所，让全省人民共享这场全民阅读盛会。

(责编：李昉、郝孟佳)