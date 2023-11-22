本报记者 黄敬惟

决赛音乐会演出现场。

全球音乐教育联盟供图

国家大剧院音乐厅内气氛热烈，一场音乐盛宴正在上演。观众时而在充满生命气息的旋律中感受俄罗斯民族的乐观精神；时而仿佛置身芬兰海滨，在夜色中的篝火旁聆听游吟诗人的歌声；时而在浓厚的田园牧歌风味中，品味匈牙利风格的情调。

展现高超演奏水平

11月13日晚，2023全球音乐教育联盟国际小提琴大赛总决赛音乐会在国家大剧院音乐厅举行。来自中国、美国的3位年轻选手罗超文、崔艾莉和约书亚·布朗携手美国费城交响乐团、中国乐派交响乐团，分别演奏了柴科夫斯基《D大调小提琴协奏曲》、西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》和勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》。最终，美国选手约书亚·布朗获得金奖，美国选手崔艾莉获得银奖，中国选手罗超文收获玉奖。

罗超文的音乐表达细腻，在炫技的乐段表现稳定自如，赢得观众的掌声；崔艾莉对曲子的理解深刻，将音乐中浓烈的忧郁、极致的缠绵表现得淋漓尽致，现场观众屏息凝听；约书亚·布朗尽情展示了所选作品的神韵，虽然这部作品并没有特别炫技的部分，但是它百转千回的情感并不容易把控，需要在理性与激情间小心地游走，约书亚·布朗的分寸拿捏得十分到位……

3位年轻选手成熟的演奏技巧、对音乐精准的理解把握以及全身心投入的演奏，让现场观众在寒冷冬夜中享受到音乐带来的美与温暖。

本次大赛的评委会主席黄滨教授是一位卓越的音乐家，有着丰富的演奏经验，她对音乐的诠释和出众的技巧广受业内赞誉。在她看来，3位选手贡献了一场非常精彩的音乐会，他们展现出了自己的技巧和对音乐的理解，是高水平的演绎。

看着参赛的选手们，黄滨“就好像看到了曾经的自己”。她期待这些青年音乐家们将来能够在艺术上有更高的成就。“对音乐的追求是可以贯穿一生的事业。”黄滨说，“对于青年音乐家们来说，获得奖项和名次固然重要，但不断精进对艺术的理解才是自我内心的永恒探索。”

全球音乐教育联盟主席、大赛主席王黎光表示，本次大赛体现了高超的音乐审美和音乐教育标准。他期望青年小提琴艺术家们能够发挥所长，成为推动世界和平的音乐使者。

架起文化交流桥梁

在决赛音乐会现场的观众席中，除了评委、音乐院校专业师生和音乐爱好者外，还有不少参赛选手。从11月3日到13日，十余天的角逐中，选手们是竞争对手，更是音乐之路上的同行者。

日本、美国、中国、韩国、俄罗斯、德国……参赛选手们来自不同的国家，说着不同的语言，有着不同的文化背景，如今已成为惺惺相惜的朋友。他们有的曾在其他比赛中有过一面之缘，有的则是初次见面。在这段时间的相处中，年龄相近的他们因为对音乐的热爱而产生精神共鸣。参赛选手们一起排练、一起吃饭，不少人尽管未能成功登上决赛音乐会的舞台，但依然选择了留下来欣赏演出。

参与决赛音乐会演奏的费城交响乐团也与中国观众有着深厚的缘分。1973年，费城交响乐团成为首个在中国演出的美国交响乐团，从此开启了50年的音乐人文交流历程。

费城交响乐团执行总监睿恩德说：“在我们首次访华演出50周年之际，能与本次大赛的决赛选手们共同献上一场精彩纷呈的音乐会，是中美两国音乐界为50周年献上的最美贺礼之一。”他表示，全球音乐教育联盟国际音乐大赛与费城交响乐团再度携手，不仅接过了存续50年的友谊火炬，还为本次大赛赋予了更多特殊的意义。他希望能继续以音乐为媒介，在中美两国人民和两国文化之间架起一座桥梁，续写下一个50年的友好篇章。

“音乐是一种跨越国界的语言，它能够打破文化的隔阂，传递美好的信念。”在黄滨看来，音乐具有独特的力量，能够超越语言和文化的差异，让人们心灵相通。“通过这场比赛，我们希望能够发现更多具有音乐和平使者精神的年轻音乐家，让音乐之声传遍世界的每一个角落。”黄滨说。

推动全球音乐教育

与全球范围内的音乐院校结成联盟，集合音乐学术力量、推动优质教育资源整合、策划国际顶级音乐赛事、举办高端音乐学术活动……自2017年成立以来，全球音乐教育联盟致力于让音乐教育为人类文明的和谐共生和世界和平的发展做出贡献。

为了促进全球音乐人才的培养，全球音乐教育联盟为联盟院校间搭建了平台，建立起音乐人才国际培养模式，让优质的音乐教育资源能够为更多人共享。

全球音乐教育联盟打造了多种模式的本科、硕士研究生和本硕连读联合培养项目，联盟成员院校之间学分互认，并对达到毕业标准的学生分别颁发两校学位证。这一机制吸引了不少优秀学生的加入。

通过联合培养计划，学生可以获得去联盟内其他院校交换的机会，开拓专业眼界、推动音乐文化交流。而对于一些民乐专业的学生来说，通过联合培养去老牌音乐院校学习音乐商务等专业，也有助于他们将来更好地传扬中国传统乐器。

同时，全球音乐教育联盟将“全球音乐院校校长交流季”活动常态化，邀请全球顶尖音乐领域专家、学者与音乐家进行学术和艺术交流，不断在高端学术领域进行探索。此外，全球音乐教育联盟积极为音乐文化交流打造平台，通过举办名家音乐会等方式，推动东西方文化的相互理解。

“我一直坚信，音乐能够打破人与人、国与国之间的隔阂。”王黎光说。一直以来，全球音乐教育联盟秉持着“让音乐成为世界和平的使者”的信念，以音乐艺术的独特力量奏响文明交流互鉴的和谐乐章。

(责编：李昉、郝孟佳)