原标题：开卷品文 合卷赏景

11月19日，2023南国书香节暨第五届深圳书展落下帷幕。10天时间里，共有209万人次参与书展，日客流最高达42万人次，实现总销售码洋3626万元，均创新高。本届书展以“山海有诗意 书香最深圳”为年度口号，以推进人与自然和谐共生的现代化为理念，以“在蓝天下、草地上办书展”为特色，为市民奉上了一场美不胜收的图书文化盛会。

听说深圳书展开幕了，在中建二局二公司工作的陈博林便一直惦记着去逛一下。16日，他一下班就赶到中心书城。“这本《苏东坡和他的世界》我早就想买了，今天领了优惠券，算下来比平时便宜了不少。”

深圳书展多样的分区让陈博林印象深刻。“在非遗展区看传统技艺，在邮政展区感受怀旧气息，在音乐展区听草地音乐，累了就在紫陌书吧的移动阅读车买一杯茶饮，一整天的疲惫在书展一扫而光。”而最意外的是，在“华夏星光·电影展区”竟然可以看免费电影。

被深圳书展吸引的不只是陈博林这样的90后，还有更多的00后甚至10后。来自深圳明德实验学校的初二学生周思远，18日一早就拉着妈妈来到书展。“上周末我来买了两套书。今天想去邮政展区看一下，上周就看到很多人在收集邮戳。”周思远说。

“我们今年在策划书展时增加了很多创意，例如设置集戳打卡活动，在社交媒体上反响不错，很多网友晒出了自己在深圳书展盖的戳。”深圳出版集团旗下深版文化商业管理集团有限公司品牌策划部卢烁欢介绍。

登上深圳中心书城的楼顶平台，露天阅读市集上同样人头攒动。

乘着书展期间深圳入秋的天时，利用中心书城与莲花山公园无缝衔接的地利，本届深圳书展与莲花山公园簕杜鹃花展深度联动，两个活动均于11月10日开幕，11月19日闭幕。卢烁欢说：“我们就是要让读者游客感受自然和人文交融的氛围，尽享书香、花香、茶香环绕的美好时光，以书山花海之姿展示深圳山海连城之美。”

伴随着锣鼓，几位青年舞者手持木雕龙头矫健翻飞。这是本届深圳书展开幕当天出现在中山展区的非遗文化展示——舞醉龙。

首次邀请广东省内的地级市设立主题展区是本届深圳书展的一大亮点。中山本土手工艺品、传统非遗文化、特色文创产品，一系列充满香山历史文化韵味的展品让深圳观众流连忘返。

“本届书展期间，约有4万多人参观了中山展区，有力促进了两地之间的文化交流。深圳书展的很多经验都值得我们学习。”中山展区现场负责人王嘉飞告诉记者。

“我们还联动中华商务贸易公司、益文书局等出版机构打造国际精品图书展。‘当创新之城遇上浪漫之都：深圳·杭州的文化对视’也在本届书展期间举办，4场名家对谈吸引了无数前来购书的市民驻足聆听。”书展工作人员张文元说。

（记者 严圣禾 党文婷）

(责编：李昉、李依环)