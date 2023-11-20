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第二十三届中国虚拟现实大会在苏州举行

2023年11月20日17:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月20日电 18日至19日，第二十三届中国虚拟现实大会在江苏苏州举行。大会涵盖元宇宙、大模型等前沿话题，与会专家学者围绕感知交互、图形图像、渲染仿真、VR/AR内容呈现、数字孪生等主题展开研讨。

会上，中国工程院院士、清华大学教授戴琼海作了题为《大模型时代的元宇宙技术》的报告，中国工程院院士、北京交通大学教授张宏科线上作了题为《算力网络研究与探索》的报告。

大会主席、北京理工大学教授王涌天表示，本届中国虚拟现实大会不仅致力于促进虚拟现实领域的产学融合，共同探讨虚拟现实前沿科技进展、关键技术创新与展望、产业技术开发与推广应用，也就元宇宙、大模型等新兴技术相关议题进行了深入交流，凝智聚力，推动相关技术的稳固落地，携手推动行业技术发展。

据悉，中国虚拟现实大会（ChinaVR）由中国工程院院士、北京航空航天大学赵沁平教授发起，创办于2001年，至今已经举办了23届。本届大会由中国计算机学会、中国图象图形学学会、中国仿真学会主办，中国计算机学会虚拟现实与可视化技术专委会、常熟理工学院、苏州城市学院、中国计算机学会业务总部承办，苏州科技大学、北京航空航天大学虚拟现实技术与系统全国重点实验室等协办。（孙竞、实习生萧丹妮）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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