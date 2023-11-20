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通用人工智能协同攻关合作体 人才培养计划启动

2023年11月20日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：通用人工智能协同攻关合作体 人才培养计划启动

　　 通用人工智能协同攻关合作体人才培养计划（以下简称“通计划”）启动仪式18日在北京大学举行。这项在教育部支持下，由北京通用人工智能研究院与北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、武汉大学、华中科技大学、北京理工大学、电子科技大学和北京邮电大学等全国9所重点高校联合培养博士研究生的专项计划，将进一步加强院校合作与资源共享，着力培养服务国家需求的通用人工智能领域顶尖人才。

　　 通研院院长、北京大学智能学院院长朱松纯表示，“通计划”将充分利用通研院与高等院校的优势资源实现战略合作，打造通用人工智能本博贯通的培养体系，将实现通研院与北大联合开设的20多门通用人工智能前沿课程的共享，同时通过双聘导师、课题研究、平台搭建等联合培养学生，帮助学生瞄准国际前沿方向，促进院校科研合作交流及成果转化。

　　 据了解，第一批“通计划”学生已于2023年秋季学期入学，在合作高校进行课程修读，完成相关专业培养方案中所列的必修课程，部分学生已开始参与通研院学术和科研活动。2024年“通计划”专项博士研究生招生指标为130人。目前，通研院已与上海交通大学、中国科学技术大学等院校在本科生直接攻读博士学位研究生的招生批次中完成2024年“通计划”的首轮招生。（记者晋浩天 通讯员聂一丹）

(责编：李昉、郝孟佳)

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