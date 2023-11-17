人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国近代文献数据总库上线

2023年11月17日08:07 | 来源：光明日报
小字号

原标题：中国近代文献数据总库上线

中国近代文献数据总库15日在浙江省绍兴市上线。来自全国150多家重点高校图书馆和学界、出版界的300余名专家学者齐聚绍兴，参加中国近代文献保护工程成果展览会。展览会上，从全球征集而来的各类中国近代文献经过重新整理影印，以全新姿态展现在人们眼前。随着数据库的上线启用，这些册页纸张都化为可全文检索、便捷查阅的数字资源。中国大百科全书出版社原社长刘国辉说：“中国近代文献数据总库将真实的原典提供给读者，能让更多的年轻人走近、传承优秀传统文化。”

中国近代文献是指1840年至1949年期间出版的各类图书、期刊、报纸、档案等文献资料，具有重要的史料与学术价值。2019年，绍兴市委、市政府成立近代文献保护工程推进委员会，启动近代文献保护工程。这是国内首个系统全面整理近代文献的大型文化工程，计划用10至15年时间在全球范围内搜集中国近代文献并重新整理影印，涉及文学、经济等各领域。工程一经启动就得到了海内外众多专家学者大力支持，目前已在海内外征集到中国近代文献超过15万种、30万册，整理校对影印出版近3000种、40余万册，进入国内外500余家重点图书馆。

全新上线的中国近代文献数据总库依托中国近代文献保护工程整理出的海量数据，将建设文学、史地、经济、科技、政治、教育、艺术等七大学术分库和30多个学术专库，为学术研究提供良好的平台支撑，更为公众深入了解和感受中国近代历史文化提供新的途径。（记者陆健 通讯员李娇俨、苗丽娜）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部