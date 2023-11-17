原标题：中国近代文献数据总库上线

中国近代文献数据总库15日在浙江省绍兴市上线。来自全国150多家重点高校图书馆和学界、出版界的300余名专家学者齐聚绍兴，参加中国近代文献保护工程成果展览会。展览会上，从全球征集而来的各类中国近代文献经过重新整理影印，以全新姿态展现在人们眼前。随着数据库的上线启用，这些册页纸张都化为可全文检索、便捷查阅的数字资源。中国大百科全书出版社原社长刘国辉说：“中国近代文献数据总库将真实的原典提供给读者，能让更多的年轻人走近、传承优秀传统文化。”

中国近代文献是指1840年至1949年期间出版的各类图书、期刊、报纸、档案等文献资料，具有重要的史料与学术价值。2019年，绍兴市委、市政府成立近代文献保护工程推进委员会，启动近代文献保护工程。这是国内首个系统全面整理近代文献的大型文化工程，计划用10至15年时间在全球范围内搜集中国近代文献并重新整理影印，涉及文学、经济等各领域。工程一经启动就得到了海内外众多专家学者大力支持，目前已在海内外征集到中国近代文献超过15万种、30万册，整理校对影印出版近3000种、40余万册，进入国内外500余家重点图书馆。

全新上线的中国近代文献数据总库依托中国近代文献保护工程整理出的海量数据，将建设文学、史地、经济、科技、政治、教育、艺术等七大学术分库和30多个学术专库，为学术研究提供良好的平台支撑，更为公众深入了解和感受中国近代历史文化提供新的途径。（记者陆健 通讯员李娇俨、苗丽娜）

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