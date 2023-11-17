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邢台北方大学旧址正式对外开放

2023年11月17日08:06 | 来源：光明日报
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原标题：邢台北方大学旧址正式对外开放

　　 邢台北方大学旧址开放仪式暨纪念范文澜诞辰130周年系列活动15日在河北邢台举办。

　　 1945年11月，抗日战争结束后，为培养造就人才，晋冀鲁豫边区政府按照中共中央指示，决定创办新华大学，后改名为北方大学，中共中央委派历史学家范文澜为校长。1946年1月5日，北方大学在邢台正式成立，这也是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所综合性大学。1948年8月24日，北方大学与华北联合大学在河北正定合并成立华北大学。

　　 2023年7月，邢台市襄都区启动北方大学旧址修复工作，共收集北方大学相关报刊、书籍、老照片、影像、文章等各类珍贵史料200余件。

　　 北方大学旧址室内展览分为一楼二楼两部分。一楼为北方大学校史展，分为北方大学诞生、院系设置、师生风采、新征程、时间轴等五个主题板块。二楼为北方大学校长范文澜旧居，分为范文澜宿办室、范文澜和北方大学、范文澜生平等三个主题板块。

　　 “我们将进一步加强对北方大学旧址的利用，将其纳入邢台古城游线路中，打造成为红色研学教育基地。”邢台市襄都区委常委、宣传部长陈现芳说。（记者耿建扩、陈元秋）

(责编：李昉、孙竞)

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