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点校本《南史》修订本在京发布

点校本“二十四史”修订过半

2023年11月17日08:05 | 来源：光明日报
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原标题：点校本《南史》修订本在京发布

　　 “点校本《南史》修订本近日由中华书局出版，标志着‘南朝五史’修订完成。同时，本书是点校本‘二十四史’修订本推出的第13种，至此，点校本‘二十四史’修订过半。”15日，点校本《南史》修订本出版座谈会在首都师范大学举办，中华书局执行董事肖启明一语道出该书出版的重要意义。

　　 据了解，《南史》全书八十卷，分为本纪十卷、列传七十卷，通贯记载了南朝宋、齐、梁、陈（420年—589年）四个政权共一百七十年左右的历史。《南史》主要由《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》四部正史删削而来，缩减篇幅，删易文句，叙事更为简洁，更便于阅读者把握南朝历史的整体脉络。

　　 由中华书局主持的点校本“二十四史”及清史稿整理工作自20世纪50年代起始，是我国古籍整理的标志性成果，被称为“当代国史一大贡献”。2006年，中华书局提出启动点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程。肖启明回顾了中华书局出版点校本“二十四史”的历程，他介绍，《南史》原点校本由山东大学卢振华先生点校，王仲荦先生复阅，于1975年6月出版。本次修订是在中华书局1975年点校本《南史》基础上进行的，修订工作于2007年启动，由首都师范大学张金龙教授主持。张金龙教授主要研究魏晋南北朝政治史、民族史、制度史，学术成果丰硕。

　　 张金龙通过一组数字展示这次修订工作所取得的成果：点校本原有校勘记1958条，修订本校勘记增加到2903条。其中删去旧校330余条，新增校勘记1200余条，另外改订标点数百处。他介绍，本次修订工作将现存具有代表性的《南史》版本全部纳入校勘范围之内，再从“源”和“流”两个方面把相关文献纳入他校范围，进行广泛比较，力求不遗漏问题点或校勘点。就修订工作所用版本来说，是将所知的几种残宋本和几种元大德本都纳入了通校本，此外还通校了全本的南、北监本和武英殿本，作为底本的百衲本和原点校本自然都在通校范围之内，参校了汲古阁本和静嘉堂文库本，并在必要时还参校了四库全书本以及日本弘仁本，并对“南朝四史”的版本也有所参考。（记者陈雪）

(责编：李昉、孙竞)

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