人民网北京11月16日电 （记者孙竞）日前，北京市教委在北京科技大学组织召开北京高校人才培养改革工作推进会。65所本科院校教学副校长、教务部门主要负责人、各二级学院教学院长以及相关教师和管理人员代表参加了会议。

北京市委教育工委委员、市教委副主任柳长安指出，人才培养质量是衡量高等教育高质量发展的根本标准，大学唯有通过人才培养模式改革创新才能实现提高人才培养质量的目标，才能培养出满足社会发展需要、适应现代科技发展水平、具有创新能力和开拓精神的人才。他强调，要以理念创新牵引人才培养模式创新，树立全面发展的理念，突出需求导向的理念，强化学生为本的理念；要以体制机制改革支撑人才培养模式创新，深化质量保障机制改革，深化协同育人机制改革，深化教育评价机制改革；以重大改革项目布局推动人才培养模式创新，加强基础学科拔尖创新人才培养，加强未来技术学院、现代产业学院等示范性特色学院建设，深化“四新”建设，探索创新型人才培养路径。

在经验交流环节，北京科技大学教授王鲁宁、清华大学教授李俊峰、首都医科大学教授张蕊杰、北京第二外国语学院教授李伟分别围绕本科生导师制、书院制、阶平班、校内分流四个主题作了交流发言。

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