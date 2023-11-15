人民网北京11月15日电 （记者孙竞）日前，由教育部基础教育司、广西壮族自治区教育厅指导，人民教育出版社主办的第八届中小学数字化教学研讨会在广西南宁召开。会议以“素养引领模式变革·数字赋能质量提升”为主题，聚焦新课程标准实施与教育数字化转型的深度融合。

教育部基础教育司副司长朱东斌指出，“应用为王”是当前教育数字化发展的重点。教育数字化需要聚焦在教学的数字化上，重视数字资源、数字技术在教学中的应用。中小学数字化教学的转型和发展过程中要处理好数字化教与学的关系、数字化管理与教学的关系、数字文化与教学的关系。数字化教学要把教和学作为一个整体考虑，不仅要服务教师，更要支持学生的自主学习、个性化学习和差异化学习。

人民教育出版社副总编辑朱于国表示，中国的基础教育正在进入智慧教育时代，以学生核心素养的发展为导向，以多模态的数字内容获取和知识信息加工为策略的课堂教学结构变革正在发生。

在大会报告环节，华东师范大学终身教授祝智庭谈到，未来的教育发展趋势，将从知识教育走向智慧教育。智慧教育通过构建技术融合的生态化学习环境，通过培植人机协同的数据智慧、教学智慧与文化智慧，让教师能够施展高成效的教学方法，让学习者能够获得适宜的个性化学习服务和美好的发展体验，从而培养具有良好的人格品性、较强的行动能力、较好的思维品质、较深的创造潜能的人才。

上海师范大学教授黎加厚认为，教育已经进入生成式人工智能时代，本着工欲善其事、必先利其器的基本原则，老师们可以学习使用国内已经发布的生成式人工智能工具，辅助自己的教学设计，在批改作业、编写教案、设计作业练习、设计PPT课件等环节提供助力。

研讨会设置了专家报告、经验分享、优秀案例说课等多个环节，共设核心素养取向的数字教材建设与区域应用实践、基于数字教材的学科教学实践与探索、技术赋能的教学模式创新与教学质量提升、数据赋能的教学评一体化探索等四个分论坛，来自全国各地的专家、学者及一线教师参加了研讨。

(责编：李昉、熊旭)