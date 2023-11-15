郝孟佳 实习生朱彦初

“郑州科技学院高度重视科技创新工作，逐步培育了一支具有较强创新意识、创新思维、创新能力的教师创新团队。”2023大学校长论坛期间，郑州科技学院副校长张致末在接受人民网专访时说。

张致末介绍，学校实施了“学科建设与科技创新工程”，在学科专业建设、科学研究、技术创新、成果转化各方面都取得了显著成效。学校为教师开展科研工作制定了政策措施，同时逐年加大科研奖励力度。“今年上半年，学校拿出了300万元奖励科研先进工作者，单项奖励金额达到了43万元。”张致末说。

“教师积极投身科技创新工作，对大学生就是一种很好的示范和激励。”谈到如何激发青年学子的科技创新热情，张致末介绍，郑州科技学院对此有三方面举措：一是将电子与电气工程学院教师自主研发、校办工厂自主生产的设备，如数字电子技术实验箱、电力传动实训台等投入到实践教学当中使用，让学生们在实操实练中加深对科技创新工作的认识和实际感受；二是鼓励教师组建跨学科、跨专业的师生共研团队，指导学生积极申报大创项目、参加学科竞赛等科技活动，力求在实践中培育大学生的创新意识，锻炼大学生的创新思维，提升大学生的创新能力；三是设立“海意”“凤之凰”等科技创新专项奖学金，鼓励广大青年学子争做立志创新、敢于创新、能够创新的新时代“弄潮儿”。

郑州科技学院始终关注大学生就业、创业问题。“大学生能够高质量充分就业的关键在于大学的人才培养质量和水平。”张致末说。郑州科技学院落实就业工作“一把手工程”，开展校长、书记“访企拓岗”促就业活动，通过举办大型综合性双选会、专场招聘会，畅通用人单位和毕业生的沟通渠道。同时，学校通过开展创新创业教育、搭建创新创业大赛平台、给予创新创业政策扶持等系列措施，帮助广大学生开启创业之路。

在服务地方发展方面，郑州科技学院与地方政府、行业、企业保持紧密联系，通过共建研发平台、共同开发新产品新技术、开展横向课题研究、定向人才培养和实习实训等途径，促进各方资源共享、优势互补、共同发展。学校还建成省内首家“技术转移学院”，推动科技成果转移转化。

(责编：李昉、熊旭)