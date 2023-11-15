郝孟佳 实习生朱彦初

“中国音乐学院成立的初衷就是要弘扬和发展中华优秀传统音乐文化，要促进中国民族音乐的发展。”2023大学校长论坛期间，中国音乐学院党委书记王旭东在接受人民网专访时说。

王旭东谈到，中国音乐学院坚持“以人民为中心”的人才培养导向，培养了数万名中国传统音乐表演人才和音乐文化理论研究人才，特别是培养出很多活跃在国内舞台上的中国民族器乐、民族声乐的音乐表演专业人才。

在科学研究方面，中国音乐学院致力于构建中国音乐的学术体系、学科体系和话语体系，加强对中华传统优秀文化和相关理论的研究。近年来，学院倡导和建设“中国乐派”，加强“中国乐派”理论研究，并编撰《中国音乐大典》。“我们的目的就是要全面梳理中华音乐文化的历史和文化脉络。”王旭东介绍，《中国音乐大典》是中国音乐方面集大成的典籍，包括文论编、图像编、乐谱编和音像编四编。

在艺术创作、民族音乐的弘扬推广方面，中国音乐学院近年来成立了职业化的中国乐派国乐团，在国内外弘扬中华传统音乐文化，推广民族音乐作品。

“我们要构建一个符合中国音乐人才培养的课程体系。”王旭东讲到，中国音乐学院着力构建支持音乐专业人才成长的专业课程与通识课程体系。在教材的编写，曲目、谱例的选编方面，着重体现中国音乐特色。在教学方法方面，运用中国的传统教育智慧，体系化、中国化、标准化构建“中国乐派8+1、思政+X”课程体系。

“中国共产党百年的光辉历程，积累了丰富的红色音乐，这些都是音乐专业教育，包括思政教育中非常难得的、非常宝贵的教育资源。 ”王旭东介绍，中国音乐学院从四个方面开展红色音乐文化育人工作：一是学校精神文化方面，追溯学校建校历程，强化学校的红色基因。二是教学内容方面，课程曲目的选编充分利用红色音乐文化资源。三是专业实践方面，注重传统的红色剧目的复排，例如《江姐》《党的女儿》《洪湖赤卫队》等革命歌剧。在复排过程中，用好红色音乐资源教育学生。四是课外活动、校园文化构建方面，组织红色经典音乐再创作、再表演。学校还围绕红色音乐主题开展“中国民歌知多少”“音乐厅里的思政课”等活动。

中国音乐学院积极参与对外交流活动，牵头组建了全球音乐教育联盟。王旭东介绍，全球音乐教育联盟经国务院批准、民政部注册，成为非政府间非营利性的国际组织。联盟院校已经有世界五大洲80多所院校和音乐专业机构参与。

(责编：李依环、熊旭)