原标题：中德大河流域 生态保护产教融合共同体成立

11月12日记者获悉，烟台大学与德国斯图加特大学共同发起的中德大河流域生态保护产教融合共同体日前成立，黄河—莱茵河流域生态保护中德双边学术论坛同期举办。

黄河是中华民族的母亲河，保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。莱茵河被德国人称为父亲河，是德国重要的跨国河流，在工业、农业、交通以及饮用水源方面占有重要地位。

2020年，烟台大学与华北电力大学、德国斯图加特大学合作申请中德国际合作重点项目“变化环境下水文连通演变对河流生态系统的影响机制和调控模式研究”，并获得立项。德方以莱茵河为研究区域，中方以黄河为研究区域，双方奠定了良好的国际合作基础。

据了解，中德大河流域生态保护产教融合共同体将共同搭建信息共享平台，致力于人才联合培养、科技成果转化；共建项目中心、研究中心、技术中心等合作平台，以开放式合作平台吸引高校、科研院所（机构）、企业等共谋发展，加强信息交流互通，实现校地、校企各方资源共享，在全面促进政产学研用等方面达成合作倡议。

未来，中德大河流域生态保护产教融合共同体各建设单位将以该共同体为依托，加强中德大河流域治理交流和合作，本着优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展的原则，相互借鉴管理经验，充分发挥各方优势资源，以更加宽广的视野和更有力度的实践，积极推动黄河流域生态保护和高质量发展的科技创新，加强黄河与莱茵河的生态保护和高质量发展的国际化合作。

此外，中德大河流域生态保护产教融合共同体各建设单位将统筹资源开展协同攻关，为企业提供技术开发、技术转让、技术咨询服务，促进企业技术创新和产品升级，打通“黄河—莱茵河流域生态保护和高质量发展”相关科技成果转移转化链条。同时，各建设单位还将共同推动黄河—莱茵河流域人才培养，挖掘借鉴莱茵河流域管理经验和德国“双元制”教育模式，积极探索黄河—莱茵河流域产教融合、校企合作新途径，加强中德双边产教融合发展，推动高校、产业深度融合发展。（记者王延斌）

(责编：李昉、熊旭)