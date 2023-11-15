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让高校学科阵容更加壮大

2023年11月15日08:00 | 来源：光明日报
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原标题：让高校学科阵容更加壮大

　　 打开教育部近期公布的自设二级学科和交叉学科名单，“比较法学”四个字让中国政法大学比较法学研究院副教授孙海波感慨：“学科发展可以‘再加速’了！”

　　 比较法学的主要任务，是对不同国家或地区的法律进行比较研究，在多元中求共识，在尊重差异的基础上保持开放，致力于构建人类命运共同体。目前国内的法学院校很少把比较法学当成一个学科进行建设，只有一些院校有零零星星的相关科目。比较法学继续出现在此次名单中，体现了国家的高度重视，也体现了这一学科在新时代对于我国外交、外贸乃至整个国际交往的重要意义。孙海波说：“‘比较法学’专业是中国政法大学在‘法学’一级学科范围内自主设置的二级学科。从2004年起，中国政法大学比较法学学科就在教育部获得了自设学科备案，开创了在全国设立比较法学专业的先河。”

　　 机遇的另一面是考验。进一步建设好比较法学二级学科，对教学科研提出了很多新要求。

　　 “首先，要扩大硕士生招生规模，提高招生质量；其次，比较法学下还有比较公法、比较私法、比较经济法等学科，未来在学科设置上要更加精细化。下一步，我们计划开办‘比较数据法学’，深化学科改革；壮大师资队伍也必须提上日程，要吸纳更多人才来学院工作；另外，对授课方式和授课内容的要求也更高了，得开发新课程、提升课程内容的深度和广度，以便更符合人才培养需求……”孙海波兴致勃勃地说。

　　 中国政法大学比较法学研究院2023级比较法学博士陈禹希也倍感喜悦：“对学业和就业，都是利好！”

　　 “我在律所实习时，律所有一个小组专做跨境工程业务，这就涉及比较法的内容。相信随着国际合作日益深入，对比较法学人才的需求也会越来越大。”陈禹希说。

　　 畅想未来，师生都表达了一个更大的心愿：“当前比较法学学科面临新的机遇。希望有更多具备条件的高校设置这个专业，让我们的学科阵容更加壮大，充实完善中国特色法学学科体系。”

　　 （记者 杨飒）

(责编：李昉、熊旭)

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