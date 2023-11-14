新华社重庆11月14日电（记者周思宇）14日，以“让学习成为一种生活方式”为主题的2023年全民终身学习活动周全国总开幕式在重庆举行。

据悉，2023年全民终身学习活动周已在各地陆续开展。各地结合实际，创新载体、形式和途径，广泛开展了主题阅读、数字阅读分享、线上社会大讲堂、“社长（总编）荐书”等活动，推动全民阅读进学校、进社区、进乡村，宣传推介177位新时代“百姓学习之星”、174个“终身学习品牌项目”，积极营造全民终身学习的社会氛围。

活动周期间，国家开放大学终身教育平台开设了“直播公开课”频道，涵盖科技、经济、文化等多个领域；在“社区教育老年教育万门课程”频道，开放共享近8万门优质微课；推出“全民阅读、书香中国”线上学习活动专区，上线超过1万本电子书，累计服务社区终身学习用户500余万人次。

重庆市委教育工委书记、市教委主任刘宴兵表示，重庆市将以本届活动周为契机，聚焦关键和重点群体，推动社区教育、老年教育与职业教育、高等教育、继续教育协同发展，高标准建设学习型社会、学习型城市，加快建设全国青少年学生读书行动示范区。

据了解，自2005年起，教育部已连续举办18届全民终身学习活动周，打造我国建设学习型社会的重要载体和特色品牌，累计带动4亿多群众参与全民终身学习活动周的教育培训和学习活动。

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