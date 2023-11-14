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深入实施青少年急救教育行动计划 实现急救教育试点各级各类学校全覆盖——

教育部公布第二批1000所全国急救教育试点学校名单

2023年11月14日16:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月14日电 （记者李依环）近日，教育部印发《关于做好第二批全国学校急救教育试点建设和管理工作的通知》（下称《通知》），公布第二批1000所全国急救教育试点学校名单，实现急救教育试点各级各类学校全覆盖，试点周期为两年。试点学校试点周期结束后，评估合格的将授予“全国急救教育学校”称号。

记者了解到，《通知》一并发布《第二批全国学校急救教育试点工作指南》，从总体要求、重点任务两个方面部署推进试点工作。总体要求是以提升学生健康素养为核心，以普及急救观念、知识和技能为重点，以提升校园应急救护能力为目标，推动配备急救设施设备，加强青少年和教职员工急救教育培训，完善学校急救教育育人体系。

此外，重点任务包括六个方面：一是完善工作机制。教育部加强对试点工作的宏观统筹指导，各省级教育行政部门负责组织实施本省域试点工作。各地教育行政部门在政策、资金、项目和课题等方面向试点学校倾斜。各试点学校统筹学校办学经费，合理安排急救教育投入，加强急救教育基础设施建设和必要设备配备。

二是建强师资队伍。各试点学校组织校医、体育与健康课教师、班主任等教职员工参加急救教育师资培训，取得相应资质的教职员工在学校内开展急救教育培训。

三是开展急救培训。各试点学校积极利用教师培训、学生军训、体育与健康课程等渠道和载体，开展急救知识普及和技能培训。学前阶段，引导幼儿了解简单急救常识，树立安全健康意识；义务教育阶段，使学生熟悉基本急救知识，提升生命安全和应急救护意识；高中教育阶段，使学生掌握应急救护知识与技能，提高自我保护意识和自救互救能力；高等教育阶段，面向师生普及应急救护、防灾避险知识与技能。鼓励各地和试点学校将急救教育纳入课程和学分体系。鼓励有条件的省份或试点学校探索开发学校急救教育相关证书，记载师生参与急救教育的经历和时长等。

四是建设培训基地。各地教育行政部门可遴选学校或青少年综合实践基地作为培训基地，指导和协助试点学校开展急救教育培训。

五是组建专家团队。各省级教育行政部门可遴选专家，研制开发急救教育内容资源、评价体系。六是加大宣传力度。各地教育行政部门发挥媒体作用，广泛开展学校急救教育公益宣传，推广典型案例，普及急救知识。

附件：第二批1000所全国急救教育试点学校名单

          第二批全国学校急救教育试点工作指南

(责编：李昉、熊旭)

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