本报记者 张 枨

“在苏尼特右旗乌兰牧骑展厅里，有这样一些老物件，煤油灯、理发推、医疗箱等，这都是乌兰牧骑除演出之外的另一些‘角色’；除了演出，他们还是农牧民的宣传工作队、文艺辅导队与生活服务队……”近日，一场理论宣讲大赛在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗举行，宣讲员黄小云正声情并茂地讲述着新时代基层文艺工作者的故事。

黄小云不仅是苏尼特右旗乌兰牧骑的一名队员，还是当地旗委理论学习轻骑兵队伍中的一名宣讲员。在现场，她结合在乌兰牧骑的见闻，讲了一个个服务农牧民的小故事，现场观众听得津津有味……

像黄小云这样的宣讲员，苏尼特右旗乌兰牧骑队伍里还有很多，他们在工作中不时变换身份，从演员到宣讲员，从宣讲员再变成辅导员。“前几天，乌兰牧骑队员哈斯塔娜来我们嘎查宣讲，她讲述我们身边的故事，还表演活泼的节目，大家特别爱看。”苏尼特右旗脑干塔拉嘎查牧民乌尤代说。

“作为草原上的‘红色文艺轻骑兵’，我们充分发挥覆盖面广、与农牧民联系紧密、宣传演出直观易懂等优势，让‘舞台’变‘讲台’，让‘演员’变‘教员’，通过旗级汇报演出、基层惠民演出、流动宣传宣讲、志愿为民服务等形式，将党的声音传递给广大农牧民。”苏尼特右旗乌兰牧骑队长扎那说。苏尼特右旗乌兰牧骑平均每年开展宣传教育活动达100余场次，实现全旗6万余人宣教全覆盖。

苏尼特右旗乌兰牧骑始终坚持党建引领，全面强化新时代乌兰牧骑政治建设，以创建坚强堡垒模范支部为目标，深化教育路径，用活本土红色资源。“乌兰牧骑以‘舞台+讲台’的形式，用活红色宣教课，不仅将红色文化有机融入‘大思政课’，还成为持续推进党的理论政策在基层落地生根的有效路径。”苏尼特右旗委常委、组织部部长路民说。

如今，苏尼特右旗乌兰牧骑依旧以天为幕布、以地为舞台；队员们在演出之余还帮助农牧民打草、接羔、剪羊毛、铲羊砖等，他们依然离基层最近、离人民群众最近，始终发挥着党的基层精神堡垒作用。

《 人民日报 》（ 2023年11月14日 06 版）

(责编：李依环、李昉)