本报天津11月12日电 （记者张天培）11月11日至12日，中国法学会立法学研究会2023年学术年会在天津举行。

据介绍，本届学术年会以“新时代新征程立法的理论与实践”为主题，由中国法学会立法学研究会主办，天津大学法学院承办，来自全国各地高等院校、科研机构和立法实务部门的专家学者逾400人参会。

中国法学会会长王晨强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟时代发展步伐、围绕中心工作，扎实推进立法学研究，以高质量研究成果助力高质量立法，不断提升立法研究服务实践的能力水平。

据了解，近年来，立法学研究会团结各个方面从事立法理论研究和立法实践的法学法律工作者，紧密结合立法实践，深入开展学术研究，积极参与国家和地方立法起草咨询工作，着力加强法科院校立法学科和立法学教材建设，为全面推进国家各方面工作法治化提供了坚实的理论支撑和智力支持。

会议期间，与会者围绕“新时代的立法理论”“科技与人工智能立法”“法典编纂：以环境法典为主题”“重点领域、新兴领域、涉外领域立法”“地方立法理论与实务”“青年论坛”等6个分论坛共17个单元进行深入研讨。

《 人民日报 》（ 2023年11月13日 07 版）

(责编：李依环、李昉)