本报记者 侯琳良

“您有一个新外卖订单”……店里的收银机不断吐出制作单，前台还有顾客等着取餐，王艳菲双手翻飞，同时做着两张菜饼。临近中午，这家开在山东淄博市临淄区居民社区里的菜饼店格外忙碌。

“真心感谢人社服务站的帮助。”原来，3个月前，34岁的王艳菲还没有工作。“自打孩子出生，我就辞职在家。现在孩子上幼儿园了，就想着能在家门口找份工作，既希望时间灵活点，又能增加收入。”面对上门摸排情况的“就在淄博”人社服务站专员，王艳菲说出自己的期盼。

期盼很快成真。人社服务专员按照“五色分类管理法”，将王艳菲的就业信息标记为“红色”，对其实施“一对一”专项帮扶。不久，她居住的社区门口有一家菜饼店招工，人社服务专员便帮忙对接联系。王艳菲经过培训学习，顺利上岗。“如今我不仅能兼顾家庭，还能每个月挣2000多元。”王艳菲说。

王艳菲的经历，是淄博市帮助就业困难人员就业的一个缩影。今年以来，淄博市在村居、社区、产业园等地设立92个“就在淄博”人社服务站，提供“不断线、在身边”的人力资源和社会保障服务。“五色分类管理法”正是人社服务站推出的一项精准帮扶措施，将不同群体按就业需求迫切程度分为红色、橙色、黄色、蓝色、绿色五类等级，分类开展个性化援助，帮助其尽快就近就业。

建设人社服务站，打通就业信息不对称等“最后一公里”问题；开发“社区微业”，发展社区商贸服务业，增强社区就业消纳能力……近年来，淄博市大力打造人社“微服务”，点亮群众家门口就业创业梦想。截至目前，全市人社服务站发布岗位近4万个次，已帮助实现就业1.3万余人。

“菜饼店开业后回头客不少，还为社区老人提供助餐服务，月营业额将近2万元。”菜饼店老板郑署光干劲十足，“社区给创业者提供免费场地和市场机遇的同时，鼓励我们优先招聘社区居民就业。生意不错，我打算再开一家店，派艳菲过去打理。”

“饼好了，请慢慢享用！”王艳菲将做好的菜饼端给顾客，又埋头继续忙碌开来。这家充满烟火气的小店，既承载了创业梦想，也带来了更多就业机会。

《 人民日报 》（ 2023年11月13日 06 版）

(责编：李依环、李昉)