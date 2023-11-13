数据来源：教育部

制图：张芳曼

本报北京11月12日电 （记者吴丹、吴月）记者从教育部新闻发布会上获悉：为支持农村教师队伍结构不断优化，2018年到2023年，中央财政累计安排855亿元，持续支持实施相关计划和政策，引导教师扎根农村、服务基层。

财政部科教和文化司副司长马宏兵介绍，按照党中央、国务院的决策部署，财政部配合教育部近年来持续实施了相关计划和政策，引导教师到欠发达地区、到农村学校任教、支教，扎根服务基层。

支持实施特岗计划。2018年到2023年，中央财政累计安排了533亿元，对特岗教师给予工资性补助，支持高校毕业生到中西部农村学校任教，为欠发达地区补充了大量的优秀师资。

支持实施“三区”人才计划教师专项和银龄讲学计划。2018年到2023年，中央财政累计安排21亿元，鼓励义务教育优秀教师和退休教师到脱贫地区、民族地区、革命老区、边疆地区支教讲学。从2020年起，还安排了近1亿元，支持教育部组织实施高校银龄教师支援西部计划，遴选一批高校优秀退休教师支教支研，提高西部高等教育发展水平。

支持实施乡村教师生活补助政策。2018年到2023年，累计安排了300亿元，引导中西部地区通过差异化补助政策，吸引更多优秀教师到乡村学校任教，每年惠及130万名教师。

“下一步，我们将会同教育部适时优化完善政策措施，加大投入力度，优化支出结构，支持和引导地方持续强化农村教师队伍建设，提升教育质量，逐步缩小城乡差距，加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。”马宏兵说。

《 人民日报 》（ 2023年11月13日 01 版）

(责编：李依环、李昉)