本报电 （叶连荷、曹湲媛）近日，首届“世界高校中文古籍论坛”在京举办，本次论坛由全国高等院校古籍整理研究工作委员会主办，北京大学中国古文献研究中心承办。论坛邀请来自北京大学、清华大学、复旦大学、日本东京大学、韩国庆星大学、荷兰莱顿大学、加拿大麦吉尔大学等院校从事中文古籍收藏整理与研究以及古籍数字化领域的学者，旨在进一步推动海外汉籍整理与研究，加强海内外中文古籍领域从业者交流合作，挖掘中文古籍时代价值，探讨新时代中文古籍数字化资源的开发利用和共享。

为期两天的论坛围绕“古籍整理与保护”“古籍数字化”等主题展开，并召开了青年学者论坛。参会学者从古籍整理的版本、目录、校勘、辑佚、辨伪等角度，展示了各自领域的最新研究成果；围绕古籍可视化、数字化最新成果，提出结合现代计算机技术对古籍进行整理与研究是必然趋势，具有良好发展前景。

吉林大学考古学院教授吴振武阐述了对未来古籍整理的思考，认为古籍整理工作在不断完善发展的同时，也存在缺乏统一规范的繁体用字标准等问题。他提出，未来或可将人工智能技术引入古籍整理，协同处理繁简校正、语词注释、主题提取、资料类聚等工作。

日本早稻田大学教授河野贵美子从明代宝成的《释氏源流》切入，介绍了对《释氏源流》的一系列考证研究，并提出建设中文古籍跨国目录的构想。她表示，“期待由中国高校与政府等权威机构主导，开设可随时更新、查阅的线上古籍平台。”

与会者表示，希望在北京大学成功举办本届论坛的基础上，定期由世界高校轮流主办中文古籍论坛，进而形成学术联盟，扩大中文古籍的世界影响，促进中外文化交流。

(责编：李依环、李昉)