原标题：在志愿服务中收获成长

“在学青会的大舞台上，见证美好青春的绽放，不仅开阔了眼界，自身能力也得到了锻炼。成为‘小青芒’是一件幸运的事。”这是志愿者常雅雯的感触，也是万千“小青芒”的心声。

连日来，来自全国各地的运动员在学青会赛场挥洒汗水。在赛场内外，来自广西32所高校的1.65万名志愿者“小青芒”日夜奔忙，用热情周到的赛事服务，书写着青春篇章。

在奉献中挥洒汗水

“‘小青芒’取名自广西特产水果，其谐音寓意小小的青年志愿者乐于帮忙，彰显了八桂儿女开放包容、热情好客、能帮就帮、敢做善成的品格。”共青团广西区委广西志愿者指导中心主任周岚介绍。无论是在学青会的赛场边，还是运动员村、志愿者之家、运动员餐厅、主媒体中心等地，都有“小青芒”们忙碌的身影。

来自新疆的阿西木江·麦麦提是广西大学大三学生。学青会开幕当天，他与广西广播电视台主持人杨圳涛来到青运村，向网友们介绍青运村情况，向来自全国各地的运动员宣传大美新疆。“主媒体中心媒体服务分成三班。值晚班时，‘下班’回到学校已是凌晨。”阿西木江·麦麦提说，“但比起付出，收获远多得多。作为广西大学的学子，理应为这场青春盛会贡献自己的一份青春力量。”

“首届学青会是广西承办的第一个竞技类全国综合性运动会。尽管志愿服务工作辛苦，但‘小青芒’们铆足干劲，只为服务好每一个环节。”周岚说。

在青春路上温暖互助

没有比赛的闲暇时间，志愿者之家、非遗文化体验区、休闲商业区等都是运动员休闲娱乐的好去处。心思细腻的志愿者之家“小青芒”何美娟记下了不少的暖心事。

“一天傍晚，我正在协助一名运动员缝绣球。一位湖南羽毛球队的运动员因背包背带断了，第二天一大早又要用，急忙来寻求帮助。我赶紧协助她把背包按比赛要求缝好。”何美娟说。

“‘小青芒’，谢谢你！”“比赛加油，志愿者好可爱！”“香包好酷，我很喜欢！”……在展厅的留言簿上，写满了运动员、教练员和观众给“小青芒”的温馨留言。

“‘小青芒’与运动队员年纪相仿，队员们看到他们从早到晚坚守岗位热情服务，很是钦佩。”山东代表团羽毛球队教练说。

在遇见中成就更好自己

“青春青春遇见，生命活力四溅。青春青春并肩，梦想飞跃蓝天……”正如本届学青会主题曲《青春遇见》的歌词所写，志愿者们和运动员们在青春中遇见，在逐梦路上并肩，一同收获成长、放飞梦想。

“自10月26日起，我与学校另外60名‘小青芒’服务于学青会主媒体中心，负责核对比赛流程、整理素材、迎接各方记者、记录主媒体中心的精彩瞬间等工作。”志愿者唐子涵说。

在唐子涵看来，成为“小青芒”也是一次学以致用的实践。“在主媒体中心，媒体记者们设备的维护、拍摄的协助、信息的对接、行程的安排都是我们服务的内容，这些志愿服务工作也让我对‘奉献 友爱 互助 进步’的志愿精神有了更深理解。我们不仅能够为他们提供服务，还能在空余时间向他们学习，是个非常难得的机会。”

”志愿服务是实践育人的重要载体，这次学青会不仅是运动员的舞台，也是‘小青芒’锤炼自身、施展才华的实践平台。”学青会高校志愿者经理、南宁师范大学团委书记区丽媛说，学青会为青少年提供了成长的舞台，无论是运动员，还是志愿者，在相处的过程中互相学习、互相借鉴，成就更好的自己。

（记者 王瑾雯 周仕兴 通讯员 李芃茜 宋永强）

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