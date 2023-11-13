原标题：让更多新技术新产品服务城市发展

场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程。

近年来，场景创新逐渐成为支撑新领域、新赛道、新动能、新优势构建与发展的重要抓手。截至2022年年底，北京、上海、成都等43个城市已启动各具特色的场景创新促进工作。2022年5月，安徽省合肥市组建全国首个城市“场景创新促进中心”，采取政府主导、企业运营、市场参与的方式，促进合肥成为创新资源找场景的首选之地。

场景创新优势何在？场景创新如何助推城市发展？记者近日随中国科协赴合肥采访，实地探访多家科研院所与创新型企业，了解新技术、新产品服务城市发展的实践探索。

人才方阵：企业发展有活力

走进清华大学合肥公共安全研究院（以下简称“清华合肥院”），一座铺设着各式管道的试验场吸引了记者的注意。“这是全世界唯一一个1:1复制城市地下管网段路的多管线并存耦合实验区。”清华合肥院技术转移中心副主任袁睿为记者讲解，“燃气管道、供水管道泄漏问题如果没有被及时发现，很可能会造成爆炸、路面塌陷等复合险情。利用实验平台研究城市管网在不同土壤环境下的运行情况，可以实现对城市内不同区域管网的有效监测，提前研判风险。”

据了解，2016年，基于城市安全实际需要，清华大学、安徽省、合肥市三方联合成立清华合肥院，在全国率先开展城市生命线安全工程，针对城市内燃气、供水、排水、桥梁等应用场景架设监测传感器，通过三维建模等技术手段，建立起城市生命线工程安全运行监测系统。城市中“看不见”的风险被转化成“看得见”的数据，直接呈现在监测平台上。“近年来，我们以合肥为起点，将城市生命线工程向全国70多个城市进行了推广，有效帮助城市将地下管线事故发生率降低60%。”袁睿说。

科技创新，人才是关键。“激光传感设备要实现自主研发，关键在芯片。”袁睿拿起一台可燃气体智能监测仪向记者展示，“过去，传感器内的芯片要从国外买，成本很高，无法实现大规模使用。2020年，清华大学联合华中科技大学开展激光传感芯片技术研究，用一年多的时间实现芯片自主研发，芯片成本大幅下降。”

近年来，多个“地校共建”的科研院所在合肥落地生根，并孵化出一批创新企业，调动科学家、创业者等多元主体共同参与前沿技术研发，释放企业发展活力。同时，各科研院所积极针对产业需求，汇聚人才资源，如清华合肥院与省内外各高校开展联合培养计划，中国科学技术大学先进技术研究院针对企业人才需求实施“产教融合”协同培养模式，为创新成果产业化应用提供人才储备。

政策支持：科技创新有沃土

“我们在调研时发现，一些初创型科技企业，虽然有了好技术、好产品，却往往缺少具体的应用场景。”合肥市发改委相关负责人告诉记者，“场景创新，就是搭建起一座桥梁，让新技术在场景中有了验证渠道，也为城市治理、产业升级提供更多科技方案。”

医生手持超声仿形手柄来回滑动，远处一架手臂状的机器人也夹住超声探头做出同样操作，同时，患者的超声扫查影像显示在医生电脑上。

“这种7轴机械臂智能远程超声机器人是依据人体手臂关节特性设计的，它的转动角度更加多元，能应用到多个部位的超声检查中。大城市三甲医院的医生利用远端设备，足不出户就能为偏远地区病患做检查。”合肥合滨智能机器人有限公司（以下简称“合滨智能”）创始人刘振说，“今年4月，这款产品入选了合肥市2023年度第一批场景清单，还吸引了不少投资项目前来接洽。目前，我们已经和国内多家三甲医院开展临床合作。未来，人工智能与机器人技术在医疗领域一定会塑造更多可能。”

自2022年起，合肥市深入开展场景挖掘、打磨策划、清单发布、对接路演、推广服务全流程的场景工作，全面开放企业生产、政府应用等领域场景，支持创新型企业应用新技术、新产品。“天天有推介、周周有对接、月月有路演、季季有活动”已经成为合肥市开展场景创新工作的常态。

“金点子”也能引来“金元宝”。2022年，合肥市挖掘场景需求超400个，累计服务企业超500家，帮助70多家场景业主单位对接100多家优秀企业，22家企业拿到实质性订单。像合滨智能一样入选场景清单的多家企业还吸引到了多笔融资。“科技投入占一般公共预算支出17.8%、居全国大中城市第1位，全社会研发投入强度保持3.5%左右，技术合同交易额突破1000亿元。合肥成为全国天使基金、种子基金风险容忍度最高城市之一。”合肥市发改委相关负责人说。

落实场景：产品验证有渠道

如何在公共场所实现无接触、避免交叉感染？安徽省东超科技有限公司（以下简称“东超科技”）自主研发的“可交互空中成像”技术给出了切实的解决方案。

手术室门口镶嵌着一块巴掌大的平板透镜，各色光线透过透镜折射汇聚，在空中组成各种浮空影像，医生不用触摸实物，只用手指“凌空一点”，就能控制手术室运行、净化。随着东超科技联合创始人张亮亮的演示，展示厅内的手术室门缓缓打开，“除了手术室综合控制面板，这项技术还被应用在医院的消毒供应室、ICU、药房等多个场景中”。

谈起技术落地的第一个场景，张亮亮很有感触：“前期我们在资金和市场方面遇到了不少困难，相关部门帮我们与安徽省立医院牵线搭桥，这种非接触式医疗自助机才得以推广应用。我们获得的第一笔投资，也是来自合肥市高新区。”

除了医疗场景，“可交互空中成像”技术还被应用在电梯里。“当时，市场对于用‘空中点击数字’来代替实体电梯按键的安全性还是有很大顾虑，产品很难被推广。”张亮亮说，“合肥市高新区了解到这一情况后，决定率先在管委会大楼内使用，政府成了新产品‘尝鲜者’，也为我们吃了一颗‘定心丸’。”

有了市场的反馈，才有机会继续改进技术。在具体场景的应用中，研发人员发现电梯控制系统体积偏大，使用感不好。现在，电梯内的控制端简洁美观，技术迭代进步显著。

在社区内，居民不用接触垃圾桶就能打开盖子，垃圾分类更方便；在汽车里，驾驶员和乘客在空中滑动屏幕，仿佛科技大片照进现实；在博物馆中，立体文物模型走出橱窗，全方位呈现在游客眼前，历史与科技实现完美交融……“目前，我们还在进行第二代技术的研究升级，相信不久后，光源更小，体积更大的‘空中成像’会给大家带来更多惊喜！”张亮亮说。

（见习记者 李春剑 记者 崔兴毅）

(责编：李昉、李依环)