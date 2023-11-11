记者11月11日从教育部获悉，近期，教育部联合公安部、国家消防救援局开展中小学生校外培训“安全守护”专项行动。针对舞蹈、体育等以身体训练为主、较易出现伤害风险的培训活动，提醒不要过早对孩子进行过强柔韧训练。

提醒指出，孩子身体发育过程有不同阶段，需科学练习，过早过强的柔韧性训练可能产生孩子器官发育不良、肌肉发育缺陷等问题。此外，孩子培训需要相关专业防护，在亮面瓷砖和水泥地等场地进行训练、未充分热身整理进行训练、无保护进行高危险性训练、疲劳状态下训练等，会增加孩子受伤风险，应该避免。

提醒指出，孩子存在个体成长差异，过度进行外界受力、按压、拉伸等关节、脊椎、韧带训练，可能发生骨骼错位变形、关节疼痛等，严重的会影响骨骼生长和发育。练习身体腾空翻转、下腰、掰腿、劈叉等动作需有系统化的专业训练基础，并在专业人员指导和成人看护下进行，不适合初学者和非专业人士。专家建议未满10周岁的儿童慎做“下腰”等脊椎、腰部身体训练，避免出现伤害。（记者王鹏）

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