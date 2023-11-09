本报记者 邓建胜 庞革平 郑 壹 王 博

第一届全国学生（青年）运动会目前正在广西举办。2万多名运动员、教练员和技术官员等，要在全区14个地市的49个比赛场馆，参与35个大项、45个分项、768个小项比赛。如此大规模、高密度的体育赛事如何保障运转有序、安全精彩，是赛事组织工作的关键。

“从当前已经结束的比赛情况来看，竞赛组织和服务保障工作部署严密、落实到位，整体进展平稳顺利，充分彰显了广西专业高效、周密完备的办赛水平。”11月6日，国家体育总局局长高志丹在广西南宁市调研学青会赛事运行工作后对记者说。

分散场馆办赛 一项目一专班

本届学青会赛事组织工作的一大特点，就是广西将承办项目分布到14个地市，让每个市都有属于自己的“学青时间”。

“广西有非常深厚的群众体育基础，很多市县都有自己的优势体育项目和配套场馆。这是我们把比赛项目分散到14个地市的底气所在。”广西壮族自治区体育局副局长、学青会组委会综合协调部副部长卢意文说。

根据不同地方的群众体育基础和比赛条件，广西让北海市承担帆船、帆板等海上项目，把足球决赛安排在梧州、北海、贺州，攀岩、射箭等项目则安排在马山、鹿寨等县城。这样的赛事安排，既大大节约了场馆建设经费，又尽可能多地让当地群众参与进来，以竞技体育带动群众体育和全民健身。

按照“一项目一专班”的工作原则，学青会组建了51个项目竞赛委员会。自治区层面的竞委会负责研究编制竞赛组织总体方案和单项竞委会工作任务清单，指导各项目竞委会规范制订本项目竞赛组织的工作方案和工作流程。在此基础上，建立完善学青会执委会议事规则、秘书长办公会议制度等，赛事组织工作形成了问题收集、问题协调、问题交办、问题督办的工作闭环。

一馆一案一策 优化细节设计

屈腿、踢高、接球、下蹲、旋转……11月6日，学青会（校园组）毽球比赛在广西民族大学思源湖校区体育馆开赛。“这次的比赛场地防滑做得特别到位，灯光也很好，我发挥出了最佳水平。”江西队队员邢思淼兴奋地对记者说。

这是全国青年运动会和全国学生运动会合并、改称全国学生（青年）运动会后的首届体育盛会。如何把如此超大规模、结构复杂的赛事组织好？

一是加强上下联动，按照“以竞赛为中心，以运动员为主体，以场馆为基础，以竞委会为办赛依托，以属地管理为保障”的要求，实行竞赛组织工作清单化运行。二是建立健全赛时指挥运行体系，整合自治区和各承办市县、高校力量，组织裁判员、技术官员到各项目场馆指导筹备工作，赛前全面开展各项目测试演练和联调联试，确保正赛万无一失。广西还借鉴国内大型赛事信息技术系统建设经验，形成了符合改革要求的学青会赛事成绩系统、赛事管理系统。

“我们按照‘一馆一案一策’组建各场馆保障团队，优化各场馆功能分区及赛场各自细节设计。”学青会组委会竞赛组织部负责人杜雪峰说。

据介绍，从今年7月学青会陆续开赛至今，广西投入使用的所有比赛场馆和已经结束的比赛项目，没有出现影响赛事的故障和事故。

统筹交通调度 专题气象服务

在位于南宁市茶花园路的学青会一体化交通指挥调度中心，交警黄建中正目不转睛地盯着实时显示比赛场馆附近交通的大屏幕。

“开往广西体育中心的赛事用车马上要发车了，你那边现在社会车辆比较多，要注意疏通协调，把赛事用车的通道提前预留出来。”黄建中用对讲机下达指令。对讲机的另一头，值守学青会运动员村3号安检口的闫峻钦立马组织路口的交警和辅警进行交通疏导，确保了这批赛事车辆顺畅通行。

据介绍，针对学青会比赛场馆分散、城市交通易拥堵等问题，学青会组建了一体化交通指挥调度中心，实现区市两级协同。在比赛场馆集中的南宁市，组委会在南宁市交通运输大数据管理平台原有功能的基础上，新增学青会交通保障车辆实时监控模块，对学青会全部交通保障车辆进行实时监控、统一管理、统一调度，确保参赛群体在场馆之间转运接驳准时通达。

针对学青会赛事需求，广西还开发了专题气象服务网站和“晓天气”APP，为运动员参赛、观众观赛提供有针对性的气象服务。“点击‘沿途天气’，就可以看到所去目的地沿线景区、车站和机场的各项天气信息，方便我们出去训练和比赛。”来自上海市的射击运动员庄梓鑫说。

“高密集、高强度的赛事刚开始，各项赛事组织工作必须细之又细、精之又精、慎之又慎，来不得半点疏忽和马虎。”广西壮族自治区副主席、学青会组委会副主任兼秘书长、执委会主任廖品琥说。

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 07 版）

(责编：李依环、李昉)