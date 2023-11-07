签约仪式现场。中国教育学会供图

人民网北京11月7日电 （记者李依环）记者从中国教育学会获悉，近日，中国教育学会与浙江省杭州市萧山区人民政府举行共建基础教育现代化综合实验区框架协议签约仪式。

据悉，中国教育学会与萧山区联合共建基础教育现代化综合实验区，双方将在深化教育评价改革、家校社协同、智慧校园建设、领军校长和卓越教师培养、构建拔尖创新人才培养体系等领域开展深度合作。

中国教育学会常务副会长翟博表示，此次中国教育学会与萧山区人民政府签署共建框架协议，标志着中国教育学会和萧山区的合作迈出了关键步伐。希望双方在今后工作中，本着务实态度，通力合作、勇于创新，努力产出标志性高水平成果，助力萧山区基础教育高质量发展。

会上，浙江省杭州市萧山区委常委、常务副区长程晓东简要介绍了萧山区教育事业发展有关情况。他表示，希望通过此次合作，共同探索新时代萧山区教育高质量发展有效路径，扩大萧山区教育影响力。未来萧山区将全面推进基础教育现代化综合实验区建设，加快提升教育现代化的水平和质量，不断擦亮“尚学萧山”的城市品牌。

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